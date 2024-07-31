台東海端走南橫車程7小時 高市挺進桃源北三里

凱米颱風暴雨，導致南橫公路上復興、拉芙蘭和梅山里交通受阻。高市府車隊自台東池上鄉、海端鄉，再從南橫公路向陽段前往梅山，歷經車程約7小時今早將物資送達桃源區北三里。

凱米颱風暴雨致災，桃源區明霸克露橋鋼便橋引道遭沖毀，導致南橫公路上復興、拉芙蘭和梅山里交通受阻。南橫公路台東向陽段昨天上午7時採戒護方式開放通行，高雄市原民會及桃源區公所車隊攜物資當晚從高雄出發前往台東池上鄉、海端鄉，再從南橫公路向陽段前往梅山，在今早將物資送達桃源區北三里。

高雄市原民會主委阿布斯帶著市長陳其邁的關心，以布農族的傳統分食文化方式分送豬隻慰問各里，為族人鼓舞精神並表達謝意。一見到族人，阿布斯與桃源區長杜司偉上前與里民相擁，場面相當溫馨。

阿布斯表示，這是第一次從台東海端鄉走南橫往桃源區，路程大約7個小時，將慰問物資和豬隻送到各里，感謝里長與里民們風災期間共體時艱，配合市府防災有效率撤離，並且確認部落目前整體物資儲備情形，傾聽族人還有什麼需求要協助。

這趟挺進北三里，除了準備米、麵條、泡麵、罐頭、奶粉、尿布等民生物資外，桃源區公所車隊還帶來部落菜車供族人可以即時採買，也順道挺進一輛垃圾車，協助三個里清除垃圾。另外，出動兩台大貨車負責將北三里族人採收的金煌芒果從台東載運送出，以降低果農損失。

杜司偉說，南橫公路向陽段已開放通行，北三里族人要補給就必須往台東方向，路程其實不近，因此盡量將族人需求備齊，也有垃圾車來清垃圾。尤其里內有2戶喪家，感謝社會局幫忙提供棺木並協助後事處理；目前部落還有大量金煌芒果會載送出來，請大家多多支持桃源區金煌芒果。

另外，今天也有兩車物資及砍草機、吹葉機等設備，從嘉義大埔鄉送往茶山村載運給那瑪夏區公所。目前甲仙工務段積極搶修，台29線往那瑪夏中斷道路，預計8月10日可搶通供小客車通行；南橫公路明霸克露橋路段預計8月17日先以河床臨時便道搶通，儘速解決對外交通問題。