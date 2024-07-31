台29線高雄那瑪夏仍3處阻斷 公路局採2階段搶通

高雄山區路段受颱風凱米重創多處坍方，那瑪夏區聯外道路台29線臨11便道目前仍有3處阻斷缺口，甲仙工務段安排機具日夜搶修，盼盡速讓民眾有一條安全回家道路。

颱風凱米挾帶豐沛水氣，在高雄山區降下破千毫米雨量，造成旗山溪水上漲，沖刷台29線那瑪夏至五里埔路段，致路基坍方阻斷，公路局南區養護工程分局甲仙工務段派遣機具搶修，截至今天仍有4.9k、4.15k、0.15k等3處缺口正修復中。

甲仙工務段副段長黃碩偉接受聯訪表示，後續將採2階段方式通行，第1階段待路段有基本路幅後，會開放居民以步行外出，由甲仙工務段安排接駁車輛載運，讓民眾能通往高雄及甲仙方向；第2階段將加寬路幅讓小型車得以通行。

至於桃源區梅山、拉芙蘭、復興3里部分，目前採有條件通行台20臨105線梅山口以上至台東初來道路，讓居民往東有聯外道路能通行，得以載運芒果、蔬菜等農作物出外販售及運補自身所需物資。