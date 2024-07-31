屏東魚塭設備受損恐釀延遲性災害 綠委盼擴大認定

颱風凱米掀大浪，釀屏東枋寮鄉沿海魚塭設備故障及堤防毀損，民進黨立委徐富癸今天現勘指出，海邊管線被大浪沖斷、抽水馬達故障恐釀延遲性災害，將爭取擴大認定及救助。

枋寮鄉大庄、番仔崙海堤養殖戶受颱風凱米影響，在海邊的取水構造物遭嚴重損害，徐富癸今天與水利署第七河川分署現場會勘。

徐富癸指出，枋寮海邊管線被大浪沖斷，抽水馬達故障報廢，短時間內無法供水，以致魚塭鹽度不足，即使已列全品項補助，但魚群與死亡狀況可能出現在補助期限過後，應屬「延遲性災害」。

徐富癸表示，會向農業部爭取，若出現延遲性災後，受災漁民也應適用天然災害救助，而破裂抽水管也將向農業部爭取擴大認定和補助。

堤防修復部分。水利署說，會吊放消波塊防阻海浪繼續沖刷，重機具也將進場復建，除了修復堤防，也針對河道偏流問題進行整治改善，降低海浪對堤岸衝擊與破壞。