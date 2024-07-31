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雲林縣救助颱風土石流受災戶 最高可領2萬元

中央社／ 雲林縣31日電

凱米颱風除了造成雲林平原及沿海地區淹水災情外，山區亦受土石流災情所苦，縣府今天表示土石流受災戶，達30公分以上救助新台幣2萬元，30公分以下救助1萬元。

雲林縣政府今天發布新聞稿表示，凱米颱風帶來驚人豪雨，古坑、林內山區皆有土石滑落情形，並造成民宅受損。昨天縣長張麗善加碼救助淹水50公分以上受災戶，今天再指示救助土石流受災戶。

張麗善說，看到林內、古坑鄉山區有土石流造成民宅受損，所以要求社會處協處救助因土石流受災戶，達30公分以上救助2萬元，30公分以下救助1萬元。

社會處表示，救助款項將由縣府社會救助專戶支應，縣內目前有4戶為30公分以上受災戶、1戶為30公分以下受災戶，請於災害發生後1個月內檢附「3個月內水電費繳納證明」、「可辨識門牌及受災情形照片4至6張」等文件，向發生地所屬鄉鎮市公所申請救助金。

凱米颱風

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