雲林縣救助颱風土石流受災戶 最高可領2萬元

上週的凱米颱風，瑞芳地區雨量和風勢都不小，尤其動輒九、十級的陣風，讓瑞芳地區傳出不少災情，尤其樹倒、停電最多，復原工作一直在進行中，目前電力已全部恢復。今(31)日災搶廠商進行瑞芳公園的樹倒清除，瑞芳區區長楊勝閔和柑坪里里長許銘仁也到現場關心復原情形。

2024-07-31 20:05