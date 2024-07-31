快訊

奧運拳擊／甘家葳16強賽不敵美國 中華隊第3位遭淘汰選手

北捷尖峰時段出包！北投站「系統異常、冒煙霧」 車輛等候時間12分鐘

再爆花錢買學位！EMBA學倫爭議頻傳 學者：指導教授「放水」行之有年

花蓮秀林崇德公墓遭土石流沖進 公所允助移除安置

中央社／ 花蓮縣31日電

受地震及颱風影響，花蓮秀林鄉邊坡土石流沖進崇德村第六公墓，村民難過地說「好像再一次失去親人」。秀林鄉公所今天會勘後，允諾將協助移除受損墳墓，異地另闢納骨牆安置。

秀林鄉長王玫瑰說，0403強震後，秀林鄉多處山頭土石崩落，這次颱風凱米來襲，把鬆動土石沖刷下來，造成多處土石流災情，還有潛藏在樹林間的鬆動土石，隨時可能威脅居民生命。

秀林鄉公所今天與花蓮縣府等單位前往崇德村第六公墓會勘。崇德村長李慧齡說，看到祖先的墓地被土石淹埋，好像再一次失去親人，很心疼，希望政府能協助遷移及重建，讓祖先可以安息。

王玫瑰說，初步統計約27個墳墓受到土石流波及，會優先協助將受損墓地的遺骨遷出，暫時安置在暫時貨櫃，有規劃在村辦公室前空地新建納骨牆，等部落會議通過後，就可以進入設計及發包程序。

王玫瑰說，因山邊仍有土石坍方狀況，緊鄰住家，接下來將加強清除水溝及無名溪的土石，因公所量能有限，未來山坡防治，還是需要農業部農村發展及水土保持署及花蓮縣府的協助。

凱米颱風

延伸閱讀

印度土石流已奪156命 救難行動提升至戰備狀態

鼓勵民團遊花蓮 竹縣府8月1日起補助住宿每人每晚500元

颱風遠離災情卻擴大 南投縣信義水里兩鄉大消毒

印度克勒拉邦土石流增至93死 道路中斷增救援難度

相關新聞

颱風釀災…太平山蹦蹦車下周局部復駛 距離、票價都砍半

宜蘭太平山國家森林遊樂區中的蹦蹦車是知名景點，在這次凱米颱風中軌道邊坡崩塌、路基流失，目前停駛，林業保育署宜蘭分署估計完...

嘉市凱米淹水救助比照中央加碼 一般戶2萬、低收入及中低收入戶3萬元

強颱凱米肆虐，造成嘉市部分地區淹水，市長黃敏惠下午宣布，淹水災害比照中央加碼補助，淹水50公分以上，一般戶市府加碼到2萬...

颱風泡水車慰助申請 台南即日起書面、線上同步受理

凱米颱風造成台南市多處行政區積淹水，許多民眾家中汽車、機車等代步工具因此損壞，為減輕民眾財損壓力，南市府辦理相關慰助補助...

颱風遠離災情卻擴大 南投縣信義水里兩鄉大消毒

凱米颱風來襲，南投縣信義、水里等鄉鎮土石流、淹水災情嚴重，住宅、車輛泡水，農作物受損，為了預防災後環境惡化，南投縣環保局...

南市畜牧業遭凱米颱風重創 國軍忍惡臭助業者清理

凱米颱風肆虐，南市畜牧業遭重創，溪北地區更是重中之重，國軍已28日起連續3天共出動126人次，強忍惡臭協助畜牧場清運大量...

凱米颱風嘉義縣多處淹水 未達50公分加碼補助5000元

凱米颱風造成嘉義縣多處淹水，嘉義縣政府今天表示將加碼補助，淹水50公分以上每戶加碼1萬元，50公分以下每戶加碼5千元。縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。