花蓮秀林崇德公墓遭土石流沖進 公所允助移除安置

受地震及颱風影響，花蓮秀林鄉邊坡土石流沖進崇德村第六公墓，村民難過地說「好像再一次失去親人」。秀林鄉公所今天會勘後，允諾將協助移除受損墳墓，異地另闢納骨牆安置。

秀林鄉長王玫瑰說，0403強震後，秀林鄉多處山頭土石崩落，這次颱風凱米來襲，把鬆動土石沖刷下來，造成多處土石流災情，還有潛藏在樹林間的鬆動土石，隨時可能威脅居民生命。

秀林鄉公所今天與花蓮縣府等單位前往崇德村第六公墓會勘。崇德村長李慧齡說，看到祖先的墓地被土石淹埋，好像再一次失去親人，很心疼，希望政府能協助遷移及重建，讓祖先可以安息。

王玫瑰說，初步統計約27個墳墓受到土石流波及，會優先協助將受損墓地的遺骨遷出，暫時安置在暫時貨櫃，有規劃在村辦公室前空地新建納骨牆，等部落會議通過後，就可以進入設計及發包程序。

王玫瑰說，因山邊仍有土石坍方狀況，緊鄰住家，接下來將加強清除水溝及無名溪的土石，因公所量能有限，未來山坡防治，還是需要農業部農村發展及水土保持署及花蓮縣府的協助。