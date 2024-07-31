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瑞芳颱風樹倒、停電最多 公所：電力全部恢復

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
凱米颱風瑞芳地區傳出不少災情，尤其樹倒、停電最多，復原工作一直在進行中，目前電力已全部恢復。 圖／觀天下有線電視提供
凱米颱風瑞芳地區傳出不少災情，尤其樹倒、停電最多，復原工作一直在進行中，目前電力已全部恢復。 圖／觀天下有線電視提供

上週的凱米颱風，瑞芳地區雨量和風勢都不小，尤其動輒九、十級的陣風，讓瑞芳地區傳出不少災情，尤其樹倒、停電最多，復原工作一直在進行中，目前電力已全部恢復。今(31)日災搶廠商進行瑞芳公園的樹倒清除，瑞芳區區長楊勝閔和柑坪里里長許銘仁也到現場關心復原情形。

柑坪里里長許銘仁說，這次颱風風勢驚人，瑞芳公園不少樹倒，停電戶數也很多，感謝台電人員連日搶修總算恢復，今天公園裡的樹倒也來清除，希望趕快還原公園的樣貌，也給民眾安全的休憩空間。

瑞芳區長楊勝閔就說，瑞芳區因凱米颱風總計通報災害案件共253件，內容包含路樹倒塌、纜線垂落、家戶及路燈停電等。其中停電案已全數復電，另外路樹倒塌、纜線垂落案件以有危險性且阻礙交通的樹倒案優先處理，其餘案件則依序請災搶廠商處理中。

凱米颱風

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