快訊

奧運拳擊／甘家葳16強賽不敵美國 中華隊第3位遭淘汰選手

北捷尖峰時段出包！北投站「系統異常、冒煙霧」 車輛等候時間12分鐘

再爆花錢買學位！EMBA學倫爭議頻傳 學者：指導教授「放水」行之有年

颱風凱米雨量豐 曾文水庫水力排砂量創新高

中央社／ 台南31日電

颱風凱米為曾文水庫集水區帶來豐沛雨量，曾文水庫從24日起調節性放水，並適時進行水力排砂，南區水資源分署統計此次颱洪排砂量達258.41萬立方公尺，為建庫51年來最高。

經濟部水利署南區水資源分署副分署長林玉祥今天透過新聞稿表示，曾文水庫庫區內共有9座自動泥砂濃度觀測站，於水庫防洪運轉期間，可即時掌握入庫泥砂運移情形。

林玉祥指出，颱風凱米影響期間觀測到最高入庫泥砂濃度約3萬ppm（百萬分點），而在觀測泥砂濃度有上升趨勢時，研判可能產生異重流，立即啟動水力排砂，以減少水庫淤積。

他說，颱風凱米為曾文水庫集水區帶來1078毫米雨量，適時執行水力排砂成果包含防淤隧道排砂量187.7萬，永久河道放水道45.62萬及溢洪道25.09萬立方公尺，合計排砂量達258.41萬立方公尺，為建庫51年以來最高排砂量颱洪事件。

林玉祥指出，曾文水庫防淤隧道於民國107年啟用，此次驗證防淤隧道排砂功效，防洪兼顧排砂，雙管齊下，達到減災及水庫永續目標。

凱米颱風

延伸閱讀

颱風凱米釀災 嘉市淹水災害比照中央加碼補助

台鐵搶修多處軌道 產工籲重視人員安全

凱米颱風侵襲...桃市府一級開設仍帶隊參加宴會 八德分局長回應了

颱風凱米農損27億元 跨部會稽查防哄抬物價

相關新聞

颱風釀災…太平山蹦蹦車下周局部復駛 距離、票價都砍半

宜蘭太平山國家森林遊樂區中的蹦蹦車是知名景點，在這次凱米颱風中軌道邊坡崩塌、路基流失，目前停駛，林業保育署宜蘭分署估計完...

嘉市凱米淹水救助比照中央加碼 一般戶2萬、低收入及中低收入戶3萬元

強颱凱米肆虐，造成嘉市部分地區淹水，市長黃敏惠下午宣布，淹水災害比照中央加碼補助，淹水50公分以上，一般戶市府加碼到2萬...

颱風泡水車慰助申請 台南即日起書面、線上同步受理

凱米颱風造成台南市多處行政區積淹水，許多民眾家中汽車、機車等代步工具因此損壞，為減輕民眾財損壓力，南市府辦理相關慰助補助...

颱風遠離災情卻擴大 南投縣信義水里兩鄉大消毒

凱米颱風來襲，南投縣信義、水里等鄉鎮土石流、淹水災情嚴重，住宅、車輛泡水，農作物受損，為了預防災後環境惡化，南投縣環保局...

南市畜牧業遭凱米颱風重創 國軍忍惡臭助業者清理

凱米颱風肆虐，南市畜牧業遭重創，溪北地區更是重中之重，國軍已28日起連續3天共出動126人次，強忍惡臭協助畜牧場清運大量...

凱米颱風嘉義縣多處淹水 未達50公分加碼補助5000元

凱米颱風造成嘉義縣多處淹水，嘉義縣政府今天表示將加碼補助，淹水50公分以上每戶加碼1萬元，50公分以下每戶加碼5千元。縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。