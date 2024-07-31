颱風凱米雨量豐 曾文水庫水力排砂量創新高
颱風凱米為曾文水庫集水區帶來豐沛雨量，曾文水庫從24日起調節性放水，並適時進行水力排砂，南區水資源分署統計此次颱洪排砂量達258.41萬立方公尺，為建庫51年來最高。
經濟部水利署南區水資源分署副分署長林玉祥今天透過新聞稿表示，曾文水庫庫區內共有9座自動泥砂濃度觀測站，於水庫防洪運轉期間，可即時掌握入庫泥砂運移情形。
林玉祥指出，颱風凱米影響期間觀測到最高入庫泥砂濃度約3萬ppm（百萬分點），而在觀測泥砂濃度有上升趨勢時，研判可能產生異重流，立即啟動水力排砂，以減少水庫淤積。
他說，颱風凱米為曾文水庫集水區帶來1078毫米雨量，適時執行水力排砂成果包含防淤隧道排砂量187.7萬，永久河道放水道45.62萬及溢洪道25.09萬立方公尺，合計排砂量達258.41萬立方公尺，為建庫51年以來最高排砂量颱洪事件。
林玉祥指出，曾文水庫防淤隧道於民國107年啟用，此次驗證防淤隧道排砂功效，防洪兼顧排砂，雙管齊下，達到減災及水庫永續目標。
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