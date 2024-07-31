颱風凱米釀災 嘉市淹水災害比照中央加碼補助

凱米颱風造成嘉義市部分地區淹水災情，嘉義市政府對淹水住戶加碼補助，淹水50公分以上，一般戶加碼新台幣2萬元，低收入戶及中低收入戶加碼3萬元，減輕災民經濟負擔。

嘉義市長黃敏惠表示，淹水災害比照中央加碼補助，市府跨局處全力協助民眾災害復原，恢復正常生活，已要求東西區公所受理民眾申請時，從速且從寬處理。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，淹水50公分以上住戶，除了經濟部發每戶新台幣2萬元外，市府補助加碼2萬元，每戶可獲4萬元補助。淹水50公分以上，具低收或中低收入戶身分者，除了經濟部加發每戶2萬元及賑災基金會1萬元外，市府補助加碼3萬元，每戶可獲6萬元補助。

另外，淹水未達50公分的低收或中低收入戶者，除了賑災基金會1萬元外，市府加碼每戶1萬元慰助金，每戶可獲2萬元補助。

市府提醒市民務必先拍照存證，以利後續申請，即日起至8月31日，可準備相關文件至住屋所在地聯合里辦公處提出申請，相關問題可洽居住地的區公所。