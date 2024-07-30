快訊

台股上沖下洗！新台幣匯率仍升值2.4分、收32.846元 關鍵主力是「它」

炒CP、罵運動員通通違規！微博奧運期間清1.4萬條內容

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

蘇清泉指高樹淹水因施工橋面過低 屏縣府：無關

中央社／ 屏東縣30日電
國民黨立委蘇清泉。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委蘇清泉。圖／聯合報系資料照片

颱風凱米釀屏東高樹鄉建興村淹水，國民黨立委蘇清泉現勘指出，縣府興辦屏2-1線道路工程因橋面過低擋住洪流所致；屏縣府強調，高樹鄉單日雨量近900毫米，與工程無關。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，新建的2座橋梁跨距及高度皆大於現況排水斷面及護坡，主要是高樹鄉單日雨量逼近900毫米，導致河道無法負荷暴漲溪水才溢流漫延，與工程並無關係。

工務處指出，屏2-1線道路開闢工程因路線跨越後壁溪排水及阿烏排水支線，需新建2座橋梁，而後壁溪排水現況斷面渠寬約8至10公尺，阿烏排水支線現況斷面渠寬約8公尺，同步設計排水整治工程將拓寬斷面渠道，所以新建橋梁因應未來渠道整治，2座橋梁跨距均加寬、加深，設計的通洪斷面皆優於治理計畫保護標準。

縣府強調，目前已依序向中央提報相關排水整治改善計畫，河道整治完成後，將有效改善淹水問題。

蘇清泉今天接受中央社記者電話訪問指出，昨早前往現地現勘，發現縣府興建的屏2-1線道路工程，就蓋在高樹鄉市區上游800公尺處，因橋面過低擋住洪流，造成洪水無處可去，全都湧入人口密集的高樹市區而淹水。

蘇清泉說，高樹鄉民持續清理家園中，有不少民眾雇來機具，要將已經泡水的大型家具清除，財損相當嚴重。

凱米颱風 蘇清泉

延伸閱讀

財產申報身價破5億？蘇清泉解釋名下土地「大部分繼承而來」

健保點值修法今於立院表決？ 滕西華：通過是禍國殃民

賴清德不挺健保點值入法 民進黨團：健保制度將崩潰

屏東長治鄉長補選4搶1激戰 3人同晚邀藍綠要角造勢尬人氣

相關新聞

凱米颱風淹水戶補助...彰化縣府加碼5千 最高可領4.5萬

彰化縣因凱米颱風造成各地淹水災情，彰化縣長王惠美今天宣布，縣內淹水家戶加碼補助每戶5千元的緊急慰助金，並請各鄉鎮市公所受...

快申請！淹水50公分中央補助2萬元 雲林決定加碼2萬元

凱米颱風挾帶暴雨造成雲林縣各地紛傳淹水災情，日前賴清德總統宣布全台灣淹水50公分以上，每戶補助2萬元，50公分以下的低收入...

蘇清泉指高樹淹水因施工橋面過低 屏縣府：無關

颱風凱米釀屏東高樹鄉建興村淹水，國民黨立委蘇清泉現勘指出，縣府興辦屏2-1線道路工程因橋面過低擋住洪流所致；屏縣府強調，...

玉山南部園區路毀仍無法通行 主峰線今恢復入園

凱米颱風災情嚴重，玉山國家公園登山路線和園區聯外道路也有多處受損，玉管處也從22日起暫停登山活動，玉管處在颱風過後加速步...

蘇花通車將分3時段通行 司機趕回北部「沒什麼好怕」

台9線蘇花公路受凱米颱風影響，發生多處邊坡崩塌及土石流災情，造成和仁至崇德路段崩塌4.6萬立方公尺以上土石，公路局累計出...

颱風來曾文水庫可輕鬆滿庫卻只存九成 水利署：預備防洪

凱米颱風帶來豪雨、全台最大曾文水庫為避免災損，颱風至今6天寧可放掉超過1座曾文水庫的水量，也不把水裝滿，儲水都維持在九成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。