蘇清泉指高樹淹水因施工橋面過低 屏縣府：無關

颱風凱米釀屏東高樹鄉建興村淹水，國民黨立委蘇清泉現勘指出，縣府興辦屏2-1線道路工程因橋面過低擋住洪流所致；屏縣府強調，高樹鄉單日雨量近900毫米，與工程無關。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，新建的2座橋梁跨距及高度皆大於現況排水斷面及護坡，主要是高樹鄉單日雨量逼近900毫米，導致河道無法負荷暴漲溪水才溢流漫延，與工程並無關係。

工務處指出，屏2-1線道路開闢工程因路線跨越後壁溪排水及阿烏排水支線，需新建2座橋梁，而後壁溪排水現況斷面渠寬約8至10公尺，阿烏排水支線現況斷面渠寬約8公尺，同步設計排水整治工程將拓寬斷面渠道，所以新建橋梁因應未來渠道整治，2座橋梁跨距均加寬、加深，設計的通洪斷面皆優於治理計畫保護標準。

縣府強調，目前已依序向中央提報相關排水整治改善計畫，河道整治完成後，將有效改善淹水問題。

蘇清泉今天接受中央社記者電話訪問指出，昨早前往現地現勘，發現縣府興建的屏2-1線道路工程，就蓋在高樹鄉市區上游800公尺處，因橋面過低擋住洪流，造成洪水無處可去，全都湧入人口密集的高樹市區而淹水。

蘇清泉說，高樹鄉民持續清理家園中，有不少民眾雇來機具，要將已經泡水的大型家具清除，財損相當嚴重。