王惠美宣布加碼淹水緊急慰助金 助民眾重建家園
為減輕颱風凱米對民眾財產損失衝擊，彰化縣長王惠美今天宣布，縣內淹水家戶加碼補助每戶新台幣5000元的緊急慰助金，受理申請從速、從寬，協助民眾重建家園。
彰化縣政府今天發布新聞稿，針對淹水未達50公分住戶，縣府加碼每戶緊急慰助金5000元；中低收入戶若加上中央補助1萬元，共可領1萬5000元。
淹水50至100公分住戶，一般戶災害救助金5000元，中央補助2萬元，加上縣府緊急慰助金5000元，每戶共3萬元。中央針對中低收入戶補助3萬元，因此共可領4萬元。
淹水100公分以上住戶，一般戶災害救助金1萬元，中央補助2萬元，縣府加碼緊急慰助金5000元，共有3萬5000元。若屬中低收入戶身分，中央補助3萬元，可領4萬5000元。
縣府社會處表示，縣民務必先拍照存證，以利後續申請，民眾即日起至8月31日，可至房屋所在地鄉鎮市公所提出申請，並檢具相關文件。
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