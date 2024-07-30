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台南後壁農田水路擋土牆 疑不敵豪雨崩裂20公尺

中央社／ 台南30日電

台南市後壁區竹新里外圍排水護岸，今天上午出現約20公尺長、1.3公尺高擋土牆崩裂，市府水利局研判為颱風凱米帶來豪雨沖刷造成，雖為農水署權管農田排水路，仍將先派工搶修。

台南市政府水利局新聞稿指出，因崩裂擋土牆設置年代較為久遠，依現場實際情形研判結構形式為2段式重力式擋土牆，牆體利用混凝土強度抵抗水流側向力，此次颱風豪雨強大水流於衝擊面造成斷裂。

台南市水利局指出，經勘查初步研判為農田水利署權管農田排水路，台南市長黃偉哲指示以確保周邊民眾安全為優先，先將擱置權責釐清問題，由市府水利局先行派工搶修，盡速將破損段修復，後續再與農水署會勘確認相關維護管理權責。

凱米颱風

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