中橫上谷關至德基路段搶通 31日中午開放通車

颱風凱米重創中橫便道上谷關至德基路段，多處路段路基毀損，谷關工務段連日加班處理，31日將完成最後檢點，如無天候等因素影響，預計中午12時放行，至8月4日加開通行班次，紓解梨山交通壓力。

颱風凱米帶來大量雨勢，造成中橫公路多處邊坡土石坍方，谷關工務段今天發布新聞稿指出，較大災點共計有3處，13公里處路基流失200公尺長、15.9公里處崩坍1500立方公尺及19.8公里處路基毀損40公尺長。

其中19.8公里處，因路基毀損兼山壁陡峭施工困難，工務段預計於31日中午12時恢復通行，並加開班次為上午7時、10時、12時、下午2時、4時30分及清晨5時30分貨運班次直至8月4日，8月5日恢復原本三班管制，以滿足農業、民生等交通需求。

公路單位呼籲用路人，颱風過後降雨不斷，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，避免進入山區道路，除注意氣象資訊及道路通阻管制訊息，也應事先規劃行程預作應變準備。