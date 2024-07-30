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林內坪頂村邊坡大面積崩塌 雲縣府提災後復建

中央社／ 雲林縣30日電

凱米颱風挾帶豪雨，雲林縣林內鄉坪頂村山坡地大面積崩塌，2戶民宅和1間寺廟受損，縣長張麗善今天現勘，將參考專業人士意見，後續與居民討論復建辦法，保障居住安全。

雲林縣水利處近日出動空拍機，發現崩塌長度逾250公尺、深度達3、40公尺，有2戶民宅和1間寺廟受損，無人受傷；由於近日山區仍有午後雷陣雨，水利處先在現場敷蓋帆布，保護坡腳。

張麗善今天在水利處長許宏博、林內鄉長劉姿言等人陪同下到坪頂村邊坡崩塌處，其中1戶住家地基流失，家沒了，另1戶則搖搖欲墜，還有寺廟半毀，當地居民趕緊將神明請至安全處安置。

受影響的林姓婦人指出，26日晚間下大雨，寺廟前的大樹樹根裸露，隔天凌晨時房屋地基崩塌，還好沒有人在屋內，現回想起當時情景仍感到害怕。

張麗善說，透過空拍圖了解崩塌處的土質為泥岩，泥岩倘若含水量過高易土質鬆軟，因此產生大面積崩塌，緊鄰的房屋搖搖欲墜，縣府將會復建邊坡，避免崩塌面積擴大，並尋求土木技師、水土保持技師的專業意見，與當地居民、鄉公所檢討工法，保障居民居住安全。

許宏博表示，崩塌處為不穩定地形，復建重點在於現有地形能夠承受的安全量，將提報災後復建，初估經費逾新台幣5000萬元，復建工法可能有微型樁、石籠護坡等，至於長期則是清水溪支流進行整治。

凱米颱風

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