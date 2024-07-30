高雄災後檢討 陳其邁：記取教訓努力減災避災

凱米颱風對高雄帶來驚人雨量，市長陳其今天說，極端氣候的挑戰，「要做到完全沒有災害，是非常、非常困難的事」，但如何減災、避災是可以努力的，會記取此次教訓，好好檢討。

高雄市政府今天舉行市政會議，並邀微軟公共業務事業群總經理陳守正進行「AI轉型與城市治理」專題演講，並也安排「凱米颱風救災及復原處置報告」，檢視此次颱風應變處置及災後復原措施等執行情形。

陳其邁在市政會議前接受媒體聯訪表示，生成式AI運用，讓颱風路徑及雨量等預測更準確，也能提早預警河水位的上漲。市府也會根據此次風災，檢討整個流域治水，如典寶溪、後勁溪、曹公新圳等，再提高防洪頻率。

陳其邁並指出，極端氣候的挑戰，「要做到完全沒有災害，這是非常、非常困難的事」，但是如何減災、避災，減少災害損害，這是可以努力的，市府會記取此次教訓，好好檢討。

另外，被問到民進黨高雄市立委黃捷因颱風天不在高雄，引發藍營批評；陳其邁說，民代不分黨派都在勘災及協助災民，站在市府的立場，都非常感謝。面對災害時，應該是大家共同團結解決市民的困難，其他都不是考慮重點。