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颱風後自來水源濁度高 花蓮縣環保局加強水質抽驗

中央社／ 花蓮縣30日電

颱風凱米過境釀花蓮縣內多處災損，部分地區因強降雨造成自來水水源濁度偏高，為確保民眾飲用水安全，花蓮縣環保局加強自來水淨水場水源水質管制稽查及飲用水水質抽驗工作。

花蓮縣環境保護局今天發布訊息表示，颱風凱米風雨稍歇後即展開全縣自來水供水戶水質抽驗，共執行28件次水質抽驗，檢測結果皆符合水質標準。

縣長徐榛蔚表示，將持續加強自來水水質抽驗及自來水公司督導，另外也提醒民眾，颱風過後，因水源濁度偏高，自來水公司為確保水源清淨，加氯量會增加，使得自來水中消毒藥水味比平常加重，如擔心水有味道，在煮沸後，可將蓋子打開再煮3分鐘，以保障飲用水安全。

環保局提醒，颱風過後除了環境清潔外，也要特別檢查自家水塔或蓄水池蓋子是否蓋妥，管線運作是否正常，若水塔蓋有受到颱風吹毀或吹移情形者，先將蓄水容器洗刷潔淨後，再以普通漂白水（次氯酸鹽含量約3-6%）稀釋100倍，每公升水中加入10毫升（約半瓶蓋）漂白水形成200ppm以上的溶液，連續清洗2次水池消毒，並等待30分鐘後，再以清水清洗後即可蓄水使用。

非自來水地區，飲用水來源為井水、山泉水或河川池塘者，在災後宜加強過濾（砂濾）或靜置一段時間，取其澄清液煮沸後再飲用，若因濁度過高造成淨水池污染嚴重，應停止供水，暫時以飲用包裝水，以保障飲用水安全。

凱米颱風

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