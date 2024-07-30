凱米過後 台南、高雄海灘布滿垃圾

凱米颱風過境後海灘滿目瘡痍，台南南區濱海有大量海浪沖來的寶特瓶、保麗龍、枝棍等卡在消波塊，七股區近海的沙洲也有強浪帶來垃圾，南市府表示已啟動整理。另，高雄林園區漁港、旗津海灘都有漂流木、海洋廢棄物被打上岸，旗津風箏節順延至本周末舉辦，高市府指出，有加派人力、沙灘車全面加速清運。

台南二仁溪出海口沿沙灘到船屋，堤岸消波塊與石頭被覆蓋大量竹木外，更有數不清寶特瓶，也有塑膠杯、保麗龍、罐子、桶子、安全帽等。台南社大環境小組前天到黃金海岸四鯤鯓做海廢調查，發現漢光演習場所國軍於颱風前設消波塊、鋼樁、壕溝、刺鐵絲網、沙包，但強浪讓多道壕溝只剩1條、刺鐵絲網都纏繞在一起。

台南沿海沙洲也受害，七股區潟湖外的網仔寮汕被強浪帶來許多垃圾。

南市環保局長許仁澤說，海邊仍有風浪但已啟動清理，除市府所轄海岸，也發文給其他權責單位包括台江國家公園管理處、第五河川分署、第六河川分署，一同展開清運，早日恢復乾淨美麗的沙灘景色。

高雄林園區的海岸堆積許多漂流木，市府及相關單位已啟動海岸清理任務。圖／高雄市農業局提供

高雄林園區位處高屏溪下游，大小不一的漂流木堆積在沙灘綿延數公里，汕尾漁港及南北防波堤外、中芸漁港東防波堤外同樣有大量漂流木及海漂垃圾，海洋局長黃登福說，初步估計漂流木與垃圾約300公噸，已架設攔木網，優先暢通汕尾漁港航道，並動用大型機具打撈，之後依規定標售和開放撿拾。

旗津海岸也有大量海廢與漂流木，影響遊客行走，觀光局已加強清潔人力並動用沙灘車，不過氣候仍不穩，大型機具進場受阻，海廢暫時集堆於沙灘活動範圍處外，盡量不影響本周旗津風箏節活動。