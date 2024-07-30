挨批淹水補助比不上高雄 南市加碼

凱米颱風釀南部淹水嚴重，台南市政府淹水補助方案昨被藍綠議員齊抨擊「比不上隔壁高雄」，對此，市長黃偉哲宣布加碼補助，另屏東縣長周春米也宣布調升，南、高、屏針對淹水50公分以上受災戶，都發1萬5千元；雲林縣、嘉義縣和市政府對淹水50公分住家，目前每戶發5千元。

外界檢驗台南治水成效，黃偉哲說，上任以來完成12座抽水站、7座滯洪池，一心一意要改善台南易積淹水地區，相較台北面積270平方公里、台南2200平方公里，是台北8.5倍大，治水預算卻沒8.5倍多，此次凱米相比莫拉克颱風，台南淹水面積減少、深度降低、退水速度變快。

此次高雄市區慘淹，市府統計有376棟大樓或透天厝的地下室淹水，三民區日安地球大樓地下室前晚抽乾水，實際登記停放220輛車，昨陸續拖出。昨是颱風後首個上班日，三民區公所湧入人潮，區長宋貴龍說，大都是來詢問泡水車、拖吊費、住宿等項目補助。

高市府表示，住戶淹水50公分以上補助1萬5千元，未達50公分一般戶5千元、中低收入戶1萬5千元；泡水車依維修費申請補助，汽車上限2萬機車2千，地下室車子若須拖吊，最多補助5千。

台南也是多個行政區淹水，社會局初步估計，淹水50公分以上約5600戶、50公分以下初估約1萬8000戶，實際戶數待進一步會勘審查，而市府原僅對50公分以上有補助5千元，讓藍綠議員批評災害補助金比別人更少。

黃偉哲隨即宣布加碼，淹水50公分以上受災戶發1萬5千元，淹20公分以上未達50公分也發5千元；泡水汽車受損維修須超過2萬元、機車受損維修須超過2千元，可檢具證明申請補助。

屏縣府依各鄉鎮回報淹水50公分以上約1300戶，其中新園、東港、林邊、高樹、潮州都回報至少百戶淹水，縣長周春米宣布專案加碼，淹50公分以上發1萬5千元。

嘉市府表示，淹水受災戶市府都已完成慰問金發放，後續就相關辦法持續研議。嘉縣府指出，正發放淹水慰助金，另將視財源狀況研擬對淹水受災戶可行的補助方案。雲林縣長張麗善說，財政困難無法像六都加碼補助1萬5千元，也籲中央能下修淹水補助標準到30公分。