淹水缺貨 復耕買不到秧苗

凱米颱風重創中南部，農田淹水，秧苗場也遭殃，有意復耕的農民搶購秧苗補植，但到處淹水、秧苗缺貨，有錢也買不到。雲林縣育苗協會秘書張慶桐說，耳聞彰化、台南秧苗不足，向雲林業者求援；彰化縣府農業處表示，農民想復耕卻買不到秧苗，農業處代詢彰化到台南，一時之間卻調不到。

台灣秧苗場集中彰化、雲林、嘉義、台南4縣，都是凱米風災淹水重災區，積水退去，彰化農民買秧苗補植，每片從37至39元漲價到41至43元，加運費每片漲到45至47元，仍一株難求。

彰化埔鹽鄉秧苗場邱姓場長說，農業部實施2年4期、4選1休耕的政策，今年第2年，有些農田2期休耕，秧苗場自動減產至少2成，卻碰上天災，需補植的秧苗大缺貨。邱姓場長說，預留作為明年一期秧苗的稻穀種子裝進太空包保存，近半泡水受潮，無法成為育秧種子，將影響明年1期秧苗供應。

雲林是全台育苗量最大縣市，張慶桐說，縣內2期作碰上颱風來襲，插秧受阻，除部分育苗場淹水災損，多數育苗場滿倉，未聽說缺苗，倒是耳聞彰化、台南等縣市秧苗不足，向雲林求援。

台南柳營區盧姓育苗業者說，因缺工嚴重，加上這次颱風釀成災損，秧苗應會更搶手。不過，後壁農會總幹事林怡昕說，後壁早在去年每片含運費已調至45元，台南因調漲在先，彰化這波可能是補漲。

賴清德總統昨接見「國際同濟會台灣總會理監事首席及全國10大傑出農業專家」致詞時表示，這次豪大雨下在中南部，高雄、屏東是雨量最多、農業受損最嚴重的2個縣市，其中農損最多是屏東縣。

賴總統說，看到農業受損非常嚴重，第一時間就決定，農業受損嚴重的縣市，如屏東、高雄與其他城市，採取全品項辦理天然災害現金救助及低利貸款，希望能減少農民損失，協助農民迅速恢復農作、恢復正常生活。

賴總統表示，為體恤農民，政府已公告低利貸款前6個月利息由政府補貼，農民免支付利息。另外，針對有機質肥料，農業部每公頃也給予2到3萬元的補助。