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台南溪北畜牧重創 請軍方協助清理

聯合報／ 記者謝進盛黃于凡陳雅玲萬于甄／連線報導
南市畜牧業因凱米颱風重創，立委賴惠員爭取軍方協助清運。記者謝進盛／翻攝
南市畜牧業因凱米颱風重創，立委賴惠員爭取軍方協助清運。記者謝進盛／翻攝

雲嘉南各縣市拚災後復原，台南後壁、鹽水商圈的店家昨天清出泡水沙發、桌椅等，預估今全面恢復營業，而溪北畜牧業也是重災區，有立委說已協調請軍方協助。另，台電人員挺進嘉義縣阿里山搶修，工程車一度打滑翻落邊坡，幸好2名工作人員無受傷；雲林縣截至昨午仍有6處積水未退，縣府出動抽水機抽取陸續排空。

凱米颱風帶來豪大雨釀八掌溪潰堤，鹽水、後壁一度整區泡水中，前天退水後，南市府將移動式抽水機集中到麻豆區、加速文旦園排乾，昨完成抽排作業，台南已無淹水情況；市府為防範登革熱、傳染病，3天來已發放4299瓶漂白水、1044瓶悍菌遁消毒液供市民使用。

後壁菁寮老街業者這兩天返回店內清理泥濘，店內的機器、貨品、食材全報銷；後壁商圈理事長吳翊榛說，受災商家們互相幫忙清理店內，也盼未來政府能挹注更多經費重建商圈，早日恢復昔日榮景。

南市農業局也統計，颱風受災損畜牧場家禽場40場、豬場7場、鹿場1場，幾乎都在溪北地區，立委賴惠員說，牲畜屍體腐敗衍生異味與環境髒亂、潛在傳染病危機，近幾天密切聯繫八軍團，請求調派更多人力資源來協助溪北禽畜產業。

台電搶修翻車 2人脫困

嘉義縣里佳公路昨可單向通行，台電工程車順利進入部落欲協助復電，於樂野村產業道路疑陡坡，車輛打滑翻落下方路面，四腳朝天，幸好車內2人自行爬出脫困。

雲林6處積水 持續抽水

雲林截至昨午仍有6處積水未退，水林鄉萬興、塭底淹水還有2、30公分，縣府出動抽水機抽取陸續排空。

凱米颱風 登革熱 賴惠員

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