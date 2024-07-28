屏東擱淺貨輪巴西亞 抽油作業完成9成

颱風凱米造成3艘貨輪擱淺屏東海岸，屏東縣政府環保局今天針對蒙古籍貨輪巴西亞抽油，明天完成；印尼籍貨輪伊莉安娜抽油作業也將在明天展開；喀麥隆籍貨輪吉娜尚在評估。

屏東縣政府環保局水污染防治科長林瑞娟接受中央社記者電訪表示，今天開始抽蒙古籍貨輪巴西亞（BASIA），共抽25公噸柴油，雖有風浪但一切順利，約完成9成作業，剩一點殘留雜油，明天會繼續抽完；喀麥隆籍貨輪吉娜（GINAN）已拉攔油索，因船上有冷凍貨物，廠商仍在評估將移置脫困或抽油。

林瑞娟說，印尼籍貨輪伊莉安娜（IRIANA）準備程序較多，因此明天才開始抽。伊莉安娜所在處位於軍方管制區內，作業須經申請；這艘貨輪用重油，常溫下會硬化，還要加溫變液態才能抽。另外，噸位較大油量也較多、機具調度，攔油索圍設上也較繁瑣，預估將花費1週抽油。

擱淺的3艘貨輪，由北到南分別為在東港外海的蒙古籍巴西亞，總噸位2798噸，船上存油柴油35噸、滑油500公升；在大鵬灣青洲遊憩區岸際的喀麥隆籍吉娜，總噸位1492噸，船上存油柴油3噸；及在枋山外海的印尼籍貨輪伊莉安娜；總噸位7757噸，船上存油209.8公噸燃油及16.3公噸輕柴油。