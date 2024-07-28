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凱米害3艘貨輪擱淺屏東外海 環保局今抽油、布設攔油索

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
擱淺在屏東外海喀麥隆籍吉娜（GINAN）雜貨輪。圖／屏東縣府提供
擱淺在屏東外海喀麥隆籍吉娜（GINAN）雜貨輪。圖／屏東縣府提供

強颱凱米造成8艘貨輪擱淺在高雄、台南、屏東外海，其中有3艘在屏東外海，屏東縣環保局表示，兩艘在東港地區、1艘在枋山，船上的存油量累積264.6公噸，屏縣府環保局表示，今下午6點前會完成蒙古籍巴西亞號的抽油。3艘貨輪雖暫無油汙傳出，都已備妥攔油索、吸油棉、汲油等設備，第一時間啟動應變避免造成汙染。

環保局表示，擱淺在屏東縣外海共三艘貨輪，北到南分別為東港外海的蒙古籍巴西亞（BASIA）、喀麥隆籍吉娜（GINAN）與枋山外海印尼籍伊莉安娜（IRIANA）ㄧ艘，所幸人船均安，船體也沒有破損情形。

海巡提供資料，蒙古籍巴西亞 （BASIA），船上存油35噸、滑油500公升；喀麥隆籍吉娜（GINAN），船上存油，柴油3噸；印尼籍的伊莉安娜（IRIANA），船上存油209.8噸燃油、16.3公噸輕柴油。3艘累計共264.6噸的油。

環保局表示，針對擱淺屏東外海的三艘貨輪，今天起啟動抽油，蒙古籍巴西亞號，預計今下午6點前完成抽油、喀麥隆籍吉納號預計今下午6點布設攔油索，是否抽取殘油業者尚在評估，印尼籍伊利安娜號，預計明日進場，相關作業會根據海象狀況調整。

擱淺在屏東外海的蒙古籍巴西亞（BASIA），環保局今啟動抽油，並架設攔油索。圖／屏東縣府環保局提供
擱淺在屏東外海的蒙古籍巴西亞（BASIA），環保局今啟動抽油，並架設攔油索。圖／屏東縣府環保局提供
擱淺在枋山外海印尼籍伊莉安娜（IRIANA）是水泥專用船。圖／屏東縣府提供
擱淺在枋山外海印尼籍伊莉安娜（IRIANA）是水泥專用船。圖／屏東縣府提供
擱淺在屏東外海的蒙古籍巴西亞（BASIA），環保局今啟動抽油，並架設攔油索。圖／屏東縣府環保局提供
擱淺在屏東外海的蒙古籍巴西亞（BASIA），環保局今啟動抽油，並架設攔油索。圖／屏東縣府環保局提供

凱米颱風 屏東縣 環保局

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