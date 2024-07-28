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高市新興區六合路出現坑洞 今市府緊急回填搶修

中央社／ 高雄28日電

颱風凱米在高雄降下驚人雨量，新興區六合路與尚信街口昨晚出現直徑約50公分的路面坑洞，幸無人車經過。水利局今天下午完成灌漿回填穩固地盤，預計明天完成路面鋪設恢復通行。

高雄市新興區六合路與尚信街口，昨天晚間9時許出現直徑約50公分大小的坑洞，所幸無人、車經過，警方獲報後拉起封鎖線進行交管，並通報相關局處前往。

高雄市工務局道路挖掘管理中心今天發布新聞稿指出，工務局在接獲通報後立即啟動緊急應變機制，除派員布設交維，並通知所有管線派員確認管線安全是否受損。

高雄市水利局也發布新聞稿說明，疑似因颱風凱米大量降雨沖刷致污水管滲漏，造成路基流失、路面下陷，昨晚已先進行孔洞覆蓋及加強交維以維安全。

水利局表示，經檢視發現管線接頭有滲漏情形，並於今天下午3時已先完成灌漿回填穩固地盤，後續預計明天完成路面鋪設後恢復通行，並採免開挖工法加速進行污水管線修復，努力完成搶修工作。

此外，大雨也造成高雄市許多樹木傾倒，高雄市工務局公園處表示，截至今天已動員人力計610人次、機具236組，迅速完成道路路障排除恢復交通。將接續整理市區主要公園樹木扶正及環境整理，儘速恢復日常休憩功能。

副市長林欽榮今天視察現場清理作業，要求加速完成樹木扶正等復舊工作，並與台電公司緊密配合及聯繫，迅速完成路燈修復放亮。公園處表示，將持續動員人力機具儘速於2天內完成公園環境復原，儘速恢復市容。

凱米颱風

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