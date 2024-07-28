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彰化多鄉鎮淹水未停班課遭轟「咕嚕咕嚕咕嚕市長」 王惠美：虛心檢討

中央社／ 彰化縣28日電
受颱風凱米影響，彰化縣25日晚間暴雨釀多鄉鎮淹水，但縣府宣布26日正常上班課，對於網友批評，縣長王惠美（圖）28日表示，若未儘速上班，清潔隊員無法外出收運、清潔環境，外界有任何意見，她虛心檢討。（民眾提供）中央社
受颱風凱米影響，彰化縣25日晚間暴雨釀多鄉鎮淹水，但縣府宣布26日正常上班課，對於網友批評，縣長王惠美（圖）28日表示，若未儘速上班，清潔隊員無法外出收運、清潔環境，外界有任何意見，她虛心檢討。（民眾提供）中央社

颱風凱米影響，彰化縣25日晚間暴雨釀多鄉鎮淹水，但縣府宣布26日正常上班課，網友湧彰化縣長王惠美臉書批評。對此，王惠美說，任何意見虛心檢討，一起讓彰化更好、更進步。

颱風凱米造成彰化縣多鄉鎮積、淹水，王惠美臉書（Facebook）粉絲專頁直到今天都還有網友留言狂酸，包含「咕嚕咕嚕咕嚕市長」、「謝謝王縣長26日沒放颱風假，家園似海、宛如仙境」、「咕嚕咕魯咕嚕，船呢」，也有網友留言力挺「縣長，辛苦你了」。

對於網友批評，王惠美今天出席彰化縣政府舉辦原住民族日暨政令宣導接受媒體聯訪表示，縣政考量以大多數民眾為主，縣府宣布26日正常上班、上課決策前，她打電話與幾名地方首長研議，大家希望儘快恢復生活，透過大家努力，災後一起儘速重建生活環境。

王惠美說，若未儘速上班，清潔隊員無法外出收運、清潔環境，當時判定隔天（26日）風雨沒那麼嚴重，但有幾個村里因積水問題確實導致居民不方便，外界有任何意見，她虛心檢討，大家一起努力讓彰化更好。

王惠美也說，過去一些村里不曾淹水，縣府正在找原因，已找到原因的地方，這幾天已有處置，有些則需要與專業單位共同研議，也請地方居民先記錄受損處，後續確認若是廠商問題，該賠償就由廠商處理，若是天災導致受損則依中央辦法處置。

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