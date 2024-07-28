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淹水後防疫病 高市府針對874處積水場域投噴藥

中央社／ 高雄28日電

颱風凱米造成高雄多處淹水，為防範災後傳染病疫情，高市衛生局動員進行積水場域投藥及噴藥車消毒作業，總計投噴藥874處，也呼籲淹水區民眾做好環境衛生及災後防疫，避免傳染病。

高雄市政府衛生局近日動員進行積水場域投藥及噴藥車消毒作業，針對874處已抽水的淹水地下室施用環境用藥，且持續進行災後防疫工作及衛教宣導。

衛生局今天並發布新聞稿表示，25至27日已陸續發放3.3萬瓶（約1萬公升）漂白水、悍菌遁消毒藥水及8000公升「台塑」支援「5%漂白水」供「進淹水戶及社區」進行清潔消毒；今天下午由三民區、橋頭區、楠梓區、前金區、鹽埕區衛生所領回，再發送積淹水地段家戶使用。

衛生局指出，豪雨可能導致飲用水受到汙染，若住宅蓄水池淹水，應確實清洗消毒後再蓄水；飲用水須徹底煮沸或飲用包裝水；泡水廚房用具及餐具要消毒後才能使用，泡過水或解凍過久食物請勿食用。

此外，民眾可自行購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境；餐具部分應煮沸消毒，若不能煮沸，可清水10公升加40毫升漂白水稀釋進行消毒。

衛生局並提醒，目前也是登革熱流行季，民眾應主動清除戶內外積水容器，廢棄容器如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽底盤等都要加以清理；屋頂陽台、大樓地下室應經常巡視，排除積水，減少登革熱病毒傳播。

凱米颱風

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