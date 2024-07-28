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卓揆勘災：欠花蓮鄉親很多次

聯合報／ 記者王思慧周湘芸黃于凡／連線報導
花蓮秀林鄉長王玫瑰（前左）昨因秀林鄉持續有落石、土石流而哽咽落淚，行政院長卓榮泰（前右）擁抱感謝鄉長辛勞。圖／行政院提供
花蓮秀林鄉長王玫瑰（前左）昨因秀林鄉持續有落石、土石流而哽咽落淚，行政院長卓榮泰（前右）擁抱感謝鄉長辛勞。圖／行政院提供

凱米颱風造成花蓮北上鐵公路中斷，居民苦不堪言，台鐵公司原訂北迴線明天雙向通車，但土石流量太大，確定要延到8月3日。行政院長卓榮泰昨前往勘災表示，「這條東部安全回家的路，我們欠花蓮鄉親很多次了」，承諾以最快速度災後復原重建。

卓榮泰昨到台9線勘查邊坡災點，花蓮秀林鄉長王玫瑰致詞時，提及落石、土石流持續入侵村落，一度哽咽落淚，卓揆見狀擁抱她，感謝鄉長的辛勞。

王玫瑰說，自從403地震後，秀林鄉山頭的土石流很多，地震侵擾、暴雨不斷侵蝕部落，尤其這次颱風造成原本28個土石流潛勢溪流增加到32個，地質敏感區也有7處，居民都住在山腳下，土石流就在山上約50到100公尺處流下來，「真的不知道該怎麼辦」。

王說，現在秀林鄉的狀況苦不堪言，非常無奈，山區土石流常逼得住戶緊急撤離，希望中央完整規畫協助。

「這條東部安全回家的路，我們欠花蓮鄉親很多次了。」卓榮泰表示，現在要趕快補起來，未來他會坐火車到花蓮，告訴鄉親提供一條安全回家的路。這是一場人與自然的搏鬥，面對地震、風災接踵而來，破壞東部運輸系統，政府應該思考如何強化交通運輸韌性，因應極端天氣的挑戰。

台鐵公司董事長杜微指出，在崇德車站北邊K56+620，有大量土石淹沒軌道，南邊K56+820也有土石流，是目前搶修最嚴重路段，清完土石沒多久，上面又流下來。原先打算北迴線明天單線雙向通車，但土石太多須延到8月才能通車。西部縱貫線嘉義至新營的八掌溪橋，也要8月1日才搶通。

蘇花公路拚30日搶通

公路局表示，蘇花公路搶災最困難的點在161.3公里匯德隧道北口，間歇性強降雨發生多次，附近持續擴災，後續變數大。交通部長李孟諺說，公路局將增加機具和人力，蘇花公路預計30日晚上全線搶通。

嘉義阿里山林鐵斥資23億元、費時15年修復完工，7月6日才剛全線通車，這次遇上強颱凱米，仍造成邊坡崩落、樹木傾倒，有近百公噸土石須清運才能修復，嘉義至阿里山本線須持續停駛至8月底。

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