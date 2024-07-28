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台南水道博物館 60多棵樹倒

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市山上花園水道博物館倒伏樹木60多棵，災情較嚴重。圖／文化局提供
台南市山上花園水道博物館倒伏樹木60多棵，災情較嚴重。圖／文化局提供

強颱凱米帶來強風豪雨，台南市文化局清點轄內場館園區，出現樹木伏倒及館舍滲漏水災情，其中各園區總計近百棵樹木傾倒，鹽水淹水災情慘重，區內有「岸內糖廠影視基地」和永成戲院等重要文化資產，文化局長謝仕淵昨天視察，主要災情淹水10幾公分，昨天水退後人員加緊清理復原，初步檢視無重大災損。

另，山上水道博物館內有4、5千棵樹，這次吹倒60多棵，災情較嚴重，因應台日交流高峰會下周二訪視園區，全力復原中，文化局盤點全市文化古蹟景點以樹木倒伏居多，重要古蹟建築未受影響。

市轄253處古蹟歷史建築受災狀況，多數都安全度過，主要是溪北地區岸內影視基地、永成戲院、義昌碾米廠、聚波亭、柳營吳晉淮故居淹水，幸未傷及本體，目前永成戲院關閉加強清理環境淤泥，今天開放參觀；另位於八田與一宿舍群遭傾倒樹木影響，待會勘後評估受損狀況及修復期程。

安平古堡、赤嵌樓、延平郡王祠、安平樹屋及億載金城等核心古蹟景區，除安平古堡入口處1棵列管珍貴榕樹傾倒，通報農業局和區公所、里長會勘外，落葉斷枝昨清除完畢；台南市立博物館本館及轄下3個館舍，山上花園水道博物館倒伏樹木計60多棵，因雨水宣洩不及，草坪區部分淹水，未及古蹟建築，屬受災最重區域。

億載金城 八田與一 凱米颱風 博物館 安平古堡 文化資產 歷史建築

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