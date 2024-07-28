凱米釀災梨山停水4天 台水繞路搶修

凱米颱風襲台，台中梨山多處道路坍方，梨山淨水場取水口落石擊中破損，梨山地區490戶停水4天，當地道路搶通後，台水昨上山維修，昨晚恢復供水。南投縣鹿谷淨水場取水口遭土石淹沒，鹿谷地區5415戶停水，台水昨晚清除土石恢復供水；不過鳳凰谷鳥園附近停電，加壓站無法運作，得靠水車送水。

台中市和平區梨山里長賴盛功表示，凱米颱風強風豪雨，山區多處土石流，梨山的自來水源頭管線被沖壞，大梨山地區有4天沒自來水可用，山區道路中斷，台水人員無法施工；公路局谷關工務段前天搶通梨山對外道路後，維修人員才能到梨山搶修。

賴盛功說，梨山地區新佳陽、舊佳陽和環山部落有簡易自來水，颱風期間供水無虞，但梨山只靠自來水，取水管線被土石打壞，得靠水塔儲水、接管山泉水，梨山淨水場也開放取水應變。

台水公司第四區處副處長林正隆說，梨山淨水場原水取水口水管在颱風時，遭落石擊中破損無法取水，共490戶受影響；搶修人員因道路中斷，昨早繞道合歡山搶修，昨晚已恢復供水。

南投縣鹿谷鄉北勢溪土石崩落，前天鹿谷淨水場進水口遭土石淹沒，鹿谷地區5415戶停水。台水派遣機具搶修，前晚6點清除土石，已重新恢復供水。台水第四區管理處長張裕浩表示，停水期間，已調派機動水車，設置5處臨時取水站供水。

不過，鹿谷鳳凰谷鳥園周邊位管線末端，當地有200戶需要加壓供水，昨上午因當地停電，加壓站無法運作，台水緊急調派水車運水。