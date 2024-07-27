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凱米颱風來襲高雄豬隻逃跑？ 媒體發出照片實為2018年嘉義拍攝

中央社／ 台北27日電
凱米颱風引進西南氣流昨日起為中南部地區帶來超大豪雨。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
凱米颱風引進西南氣流昨日起為中南部地區帶來超大豪雨。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

颱風凱米侵襲台灣期間，TVBS新聞網25日發出高雄市豬隻逃出豬圈泡水照，但這張照片其實是公共電視「我們的島」2018年在嘉義拍攝，TVBS新聞網也澄清未詳加查證，向讀者致歉。

TVBS新聞網報導，高雄阿蓮區1處養豬場大淹水，多頭豬隻跑出豬圈在路上走。

不過，「我們的島」透過社群網站臉書（Facebook）說，新聞使用豬隻受困大水照是「我們的島」團隊2018年8月在嘉義拍攝，非颱風凱米災情，媒體未經求證及授權，誤植傳遞錯誤資訊。

台灣事實查核中心在臉書表示，近期部分媒體及社群媒體流傳舊風災照片，錯誤指稱是颱風凱米，如2018年嘉義縣朴子市養豬場水災遭誤指為近期高雄豬隻漂出，提醒民眾遇緊急天災事故時，舊影像易誤傳，如果在社群看到不明影像，應先確認來源，再用搜圖等數位工具查證。

TVBS新聞網發布澄清與更正說，新聞誤植照片起源25日有受訪者提供南部採訪記者訊息，「高雄阿蓮區跟台南關廟交界處，有豬圈裡的豬隻因淹水跑出來」，並提供1段拍攝影片及1張照片，而內部作業未詳加查證照片來源，溝通疏漏導致支援撰稿同仁誤植2018年豬隻照片。

TVBS新聞網表示，一時失察造成誤解，立即修改錯誤報導並澄清更正，向讀者致歉。

凱米颱風 社群媒體

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