高雄台南近200校災損 恐逾3000萬元

凱米颱風造成嚴重災情，高雄市有52所學校通報災損初估達388萬，桃源國中有土石流災情，因聯外道路中斷無法估計損失；台南市有145所學校受災，金額初估2200萬元，仍有6所學校還泡在水中，金額恐達3000萬元，兩市教育局長昨天均前往災情嚴重學校勘查，指示在安全無虞下盡速評估災損，早日修復恢復學校正常運作。

高雄市教育局表示，吉東國小因教室屋頂浪板破損災損金額244萬，另有七賢國中鐵捲門損壞災損28萬，美濃國中體育館地下室積水高達110公分，已調度旗山、圓富國中抽水機協助抽水，校長利文鳳說明積水約2至3天可抽完，底層淤泥請國軍協助清除。

桃源國中校長陳世明說，學校一樓受土石影響，損失尚難估計，另有部分校園樹木斷裂傾倒由開口契約廠商協助處理。

高雄市教育局長吳立森昨到美濃區學校勘查指示，校園樹倒應優先排除，積淹水地區加強清潔，各區仍有道路中斷、積水等，請在安全無虞時盡速評估災損，彙整提報金額後予以審核必要經費補助。

台南市教育局長鄭新輝昨天冒雨到鹽水、後壁區校園勘查，鄭新輝表示，各校通報多數是屋頂損壞、地板淹水及機電損失等，鹽水區月津、文昌、鹽水國小及鹽水國中，後壁區新嘉國小、新東國小共6校積水未退。

其中因八掌溪潰堤，鹽水區災情慘重，文昌國小積水未退，圖書泡水近2000冊，通報損失133萬餘元；鹽水國中地下室停車場積水250公分，操場及圖書館、廚房和樂群樓等積水30至50公分不等。

另麻豆區北勢國小因聯外道路淹水，水深到大腿處，校長張志全昨由校外涉水2公里到校了解災情，校門有被水壓壓倒及監視器被吹壞等，幸好教室還沒淹水。

鄭新輝請校長巡視校園時注意漏電危險，最好等雨勢稍緩與水退時再前往，校園受損部分會先用相關經費復原，盡快讓校園恢復正常運作。