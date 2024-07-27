基隆大武崙沙灘 颱風後滿地海廢

北北基昨恢復正常上班上課，各地災後清理告一段落，場館及景點多恢復開放，但基隆大武崙沙灘、基隆嶼、潮境水域昨都還封閉，其中大武崙沙灘警戒線被沖斷，沙灘上堆積大量海廢要清理，潮境水域則是海象不佳，都要到明天才能重新開放，但基隆嶼昨勘查後沒有損害，今天將開放。

北市接獲1135件災情通報，其中樹木傾倒案件710件最多，民生基礎設施災情其次，包含電力停電、交通號誌損壞及電線電纜毀損共173件，前晚已處理完畢。

新北市統計共有507件路樹樹倒或樹枝斷掉案，持續加強道路巡檢清查；漁業處也調度大型機具、同時派員清除海漂垃圾；三重熊猴森樂園、三重海世界水樂園、新店陽光水樂園及汐止星際遊戲場戲水設施等則因颱風來臨前拆除相關設施等因素，復原整理中，預計今起陸續開放。

基隆環保局清潔隊昨上午動員人力及機具到大武崙沙灘清除海廢，沙灘滿布浮木、樹枝、塑膠垃圾、漁網、寶特瓶、鐵片、水桶等，都是被海流沖上岸，清潔人員說，數量很多，預計還要清運數日。

清潔人員說，海廢以瓶瓶罐罐為大宗，有台灣的飲料，也有來自大陸的寶特瓶，研判從岸上沖下海及原本在海上漂流的海廢都有，沙灘上非常多塑膠碎片及樹枝尖刺，踩踏在上面會有危險。

附近商家表示，因值暑假，每天到沙灘戲水的遊客很多，接連兩天颱風看到很多垃圾在海上漂，堆積到沙灘上。產發處指出，警戒線目前已斷裂，必須人員下海重設才能再開放。