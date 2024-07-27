南投埔里守城便橋沖毀 延溪公路坍方

颱風過境，南投埔里守城橋去年因卡努颱風重創，縣府斥資1700萬元施作便橋，又遭凱米颱風沖毀，南投縣長許淑華說，將籌款再重建便橋。台中沙鹿有建築工地地面塌陷，整輛預拌混凝土車陷入，駕駛擦傷無礙；中市府表示，已勒令停工，要求填補路面後，日後經第三方驗證才能復工。

埔里守城橋去年受卡努颱風重創，已爭取中央經費重建，縣府斥資1700萬元施作守城橋便橋，凱米豪雨沖毀便橋，縣長許淑華昨天會勘表示，守城橋重建需1至2年，為免居民繞道20分鐘進出，今年將籌措經費再重建便橋。

許淑華說，使用超過30年的埔里中正一號橋，已不符合耐震係數，每到汛期都預警性封閉，縣府協助評估結構安全，若需重建將爭取經費；縣府將針對縣內超過30年以上的橋梁，都重新評估結構安全。

颱風帶來大雨，竹山、杉林溪累積雨量逼近2500毫米，當地旅宿業者表示，延溪公路、投51線縣道多處出現土石流、坍方，往杉林溪道路無法通行；省道台21線水里往日月潭公路，昨上午邊坡大量土石崩落，雙向4線道封閉，目前仍在搶修中。

大雨沖刷，台中沙鹿建築工地路面塌陷，整輛預拌混凝土車陷入，幸好駕駛僅輕傷。圖／警方提供

前晚至昨清晨大雨不斷，台中市沙鹿區天仁北街1處建築工地昨上午路面塌陷，原本停放該處的機車掉落坑洞，建商派42歲蘇姓男子駕駛預拌混凝土車搶修時，坑洞突然擴大，導致整輛車陷入坑洞，駕駛輕微擦傷，送醫後無大礙。

台中市都發局表示，該建案規畫地下2層、地上12層建物，地基已開挖，受颱風豪大雨影響，周邊排水溝大量沖刷，土石滲入基地才淘空路面，已勒令停工，要求填補路面，後續搶修完成後，經第三方技師驗證，確認安全無虞，才能申請復工。

台中市太平區北田路路面坍塌，立委何欣純昨前往勘災，聯繫水保單位處理；頭汴坑山區有多處停電，已通報台電搶修。西屯區筏子溪上游左護岸約40公尺崩塌，立委廖偉翔到場勘災，請水利署第三河川分署派工搶修，以保障鄉親的人身安全。