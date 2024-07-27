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南投埔里守城便橋沖毀 延溪公路坍方

聯合報／ 記者黑中亮游振昇趙容萱／連線報導
南投縣長許淑華承諾今年內將籌措經費重建遭凱米颱風沖毀的守城橋便橋，讓地方鄉親得以出入便利。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華承諾今年內將籌措經費重建遭凱米颱風沖毀的守城橋便橋，讓地方鄉親得以出入便利。圖／南投縣政府提供

颱風過境，南投埔里守城橋去年因卡努颱風重創，縣府斥資1700萬元施作便橋，又遭凱米颱風沖毀，南投縣長許淑華說，將籌款再重建便橋。台中沙鹿有建築工地地面塌陷，整輛預拌混凝土車陷入，駕駛擦傷無礙；中市府表示，已勒令停工，要求填補路面後，日後經第三方驗證才能復工。

埔里守城橋去年受卡努颱風重創，已爭取中央經費重建，縣府斥資1700萬元施作守城橋便橋，凱米豪雨沖毀便橋，縣長許淑華昨天會勘表示，守城橋重建需1至2年，為免居民繞道20分鐘進出，今年將籌措經費再重建便橋。

許淑華說，使用超過30年的埔里中正一號橋，已不符合耐震係數，每到汛期都預警性封閉，縣府協助評估結構安全，若需重建將爭取經費；縣府將針對縣內超過30年以上的橋梁，都重新評估結構安全。

颱風帶來大雨，竹山、杉林溪累積雨量逼近2500毫米，當地旅宿業者表示，延溪公路、投51線縣道多處出現土石流、坍方，往杉林溪道路無法通行；省道台21線水里往日月潭公路，昨上午邊坡大量土石崩落，雙向4線道封閉，目前仍在搶修中。

大雨沖刷，台中沙鹿建築工地路面塌陷，整輛預拌混凝土車陷入，幸好駕駛僅輕傷。圖／警方提供
大雨沖刷，台中沙鹿建築工地路面塌陷，整輛預拌混凝土車陷入，幸好駕駛僅輕傷。圖／警方提供

前晚至昨清晨大雨不斷，台中市沙鹿區天仁北街1處建築工地昨上午路面塌陷，原本停放該處的機車掉落坑洞，建商派42歲蘇姓男子駕駛預拌混凝土車搶修時，坑洞突然擴大，導致整輛車陷入坑洞，駕駛輕微擦傷，送醫後無大礙。

台中市都發局表示，該建案規畫地下2層、地上12層建物，地基已開挖，受颱風豪大雨影響，周邊排水溝大量沖刷，土石滲入基地才淘空路面，已勒令停工，要求填補路面，後續搶修完成後，經第三方技師驗證，確認安全無虞，才能申請復工。

台中市太平區北田路路面坍塌，立委何欣純昨前往勘災，聯繫水保單位處理；頭汴坑山區有多處停電，已通報台電搶修。西屯區筏子溪上游左護岸約40公尺崩塌，立委廖偉翔到場勘災，請水利署第三河川分署派工搶修，以保障鄉親的人身安全。

何欣純 凱米颱風 廖偉翔 橋梁 水利署 許淑華

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