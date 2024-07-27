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颱風釀災 中市馳援彰、南、高

聯合報／ 記者趙容萱陳俊智陳恩惠／連線報導
台中市長盧秀燕表示，台中市部署26部大型抽水機，另有5部備用的大型抽水機，中央已指派支援台南救災，經整備昨天已出動。圖／聯合報系資料照
台中市長盧秀燕表示，台中市部署26部大型抽水機，另有5部備用的大型抽水機，中央已指派支援台南救災，經整備昨天已出動。圖／聯合報系資料照

凱米颱風重創南台灣，台中市長盧秀燕昨表示，她主動打電話給高雄市長陳其邁，問他是否需要幫忙？中市環保機具已整備好，可支援高雄清運廢棄物；中市有5部大型備用抽水機，中央已指派支援台南，昨天已出動；彰化淹水需要協助，將調度中型抽水機支援。桃園市政府已整備10部抽水機，指派20名操作人員，前往高雄支援救災。

颱風過境西南氣流發威，台中市前晚到昨中午降雨，沙鹿、清水共80戶住家淹水。盧秀燕昨先至北屯環保局清淨園區，視察環保機具整備，再到沙鹿勘災。盧說外圍環流下雨多，西屯1戶、清水20戶、沙鹿60多戶淹水，都將安排會勘；昨上午水都已退，研判大雨宣洩不及，將找出原因改善。

盧秀燕說，南部大半城市都淹掉了，她主動打電話給陳其邁市長，詢問是否需幫忙。「我跟其邁討論到」，淹水泡爛的家具等廢棄物多，一時清不完，台中市可支援環保機具，助清理家園。

盧表示，台中市部署26部大型抽水機，另有5部備用的大型抽水機，中央已指派支援台南救災，經整備昨天已出動；彰化縣也來請求支援，中市還有備用的中型抽水機，將調度給彰化使用。中市水利局表示，中市出動5部12英吋大型抽水機，每秒抽水量0.3立方公尺，每分鐘可抽18噸水，協助受災縣市共度難關。

桃園市長張善政發文表示，桃園隨時馳援災區。桃園市府表示，高雄市已向中央請求支援抽水機，桃園備妥4部6英吋、6部3英吋抽水機，並出動20名操作人員，昨傍晚已抵達高雄支援救災。

凱米颱風 張善政 盧秀燕 陳其邁

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