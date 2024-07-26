快訊

凱米颱風釀災...最新傷亡數據曝 全台8死1失蹤866傷

第三屆500Young／10領域新銳「不拘一格」 領路人體現世代傳承最好典範

凱米颱風直撲馬祖 累計災情54件無人傷亡

中央社／ 連江縣26日電

凱米颱風暴風圈雖已逐漸遠離，但西南氣流帶來強風暴雨，馬祖地區今日仍出現樹倒、圍籬倒塌等多起災情，傷亡人數維持0人。

連江縣消防局長曹典鈺接受中央社記者訪問指出，凱米颱風相關災情，累計至今天下午6時止共計54件，其中樹倒43件，圍籬、招牌、水塔、車輛等受損為11件。其中僅南竿仁愛村聯外道路2件路樹傾倒未排除，維持單向通車外，其餘障礙皆已排除。

民眾災損方面，今年甫完工，並陸續交屋中之南竿示範住宅「仁愛147」，已入住民眾透過網路反映房屋客廳、廚房多處漏水，質疑工程品質不佳，連江縣政府產業發展處回應，未交屋住戶將由工務處及廠商進行房屋修護與巡檢，已交屋住戶可將現狀回報產發處請廠商進行檢查與修繕。

凱米颱風雖未造成傷亡，但連續3天颱風假仍成為連江縣解除戰地政務後最長之天災假。民眾李小姐認為，馬祖上班族多為公務員，多放假不至於引起雇主反彈。陳先生則說，颱風雖已遠離，但主要道路仍布滿細碎枝葉與碎石，加上混凝土鋪面，其實仍險象環生，放假是正確選擇。

連續3天台馬與島際交通中斷，也讓大量遊客滯留馬祖。不具名民宿老闆指出，馬祖大多餐飲店因颱風休息，滯留住客3餐多半靠便利商店解決。另一名民宿老闆說，有住客的至親明天結婚，但台馬交通中斷天數超出想像，只能焦急的在南竿機場等候。

馬祖防衛指揮部告訴中央社記者，從今天下午起官兵已投入復原，明天更將加派兵力，協助連江縣府災後復原與清理工作。

凱米颱風

延伸閱讀

凱米釀災⋯衛福部放寬淹水救助標準、最高補助1萬元

凱米襲台農損超過11億元 農業部宣布：農業天災貸款免息半年

凱米颱風遠離 雲林多處沿海潰堤、山區土石流、停電淹水搶救中

颱風凱米過境台灣...基隆嶼封島3天 27日開放登島

相關新聞

基隆嶼明重新開放登島 潮境水域及大武崙沙灘預計周日

基隆市政府產發處在凱米颱風過後，今天到基隆嶼巡視，發現每次颱風過境都慘遭肆虐的基隆嶼，這次意外躲過颱風，強大風力還將步道...

凱米颱風遠離 雲林多處沿海潰堤、山區土石流、停電淹水搶救中

凱米颱風重創雲林，截至今晚8時，雲林縣仍有3千多戶停電、近10處淹水逾30公分以上地區，古坑鄉草嶺、桂林山區道路土石滑落...

陪同農業部長看高雄農損 立委林岱樺全力協助受災戶

凱米颱風帶來南部重大農損，也讓農民一整年心血付之一炬，農業部長陳駿季今天訪視梓官蔬菜受損及供貨情形，表達對他們的關心與支...

台南重災區！潰堤加上雨勢不斷 鹽水淹成「汪洋一片」

颱風凱米過境期間，台南市後壁區八掌溪水暴漲衝擊堤岸，造成缺口溢堤，後壁與鹽水地區一帶發生淹水災情，其中鹽水區從今天清晨3...

台中3藍立委聯手！爭取肉品、果菜市場逾2350萬元補助

國民黨台中立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔今天上午連袂現勘台中市肉品市場原址，爭取到農業部補助「肉品冷鏈物流及分切供應中心」細...

凱米重創高雄成水世界 桃市府20人攜抽水機南下馳援

凱米颱風昨天凌晨自宜蘭南澳登陸，4小時後從桃園新屋出海。遠在南部的高雄卻因颱風引進西南氣流影響，昨持續性超大豪雨造成多處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。