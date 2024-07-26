凱米颱風直撲馬祖 累計災情54件無人傷亡

凱米颱風暴風圈雖已逐漸遠離，但西南氣流帶來強風暴雨，馬祖地區今日仍出現樹倒、圍籬倒塌等多起災情，傷亡人數維持0人。

連江縣消防局長曹典鈺接受中央社記者訪問指出，凱米颱風相關災情，累計至今天下午6時止共計54件，其中樹倒43件，圍籬、招牌、水塔、車輛等受損為11件。其中僅南竿仁愛村聯外道路2件路樹傾倒未排除，維持單向通車外，其餘障礙皆已排除。

民眾災損方面，今年甫完工，並陸續交屋中之南竿示範住宅「仁愛147」，已入住民眾透過網路反映房屋客廳、廚房多處漏水，質疑工程品質不佳，連江縣政府產業發展處回應，未交屋住戶將由工務處及廠商進行房屋修護與巡檢，已交屋住戶可將現狀回報產發處請廠商進行檢查與修繕。

凱米颱風雖未造成傷亡，但連續3天颱風假仍成為連江縣解除戰地政務後最長之天災假。民眾李小姐認為，馬祖上班族多為公務員，多放假不至於引起雇主反彈。陳先生則說，颱風雖已遠離，但主要道路仍布滿細碎枝葉與碎石，加上混凝土鋪面，其實仍險象環生，放假是正確選擇。

連續3天台馬與島際交通中斷，也讓大量遊客滯留馬祖。不具名民宿老闆指出，馬祖大多餐飲店因颱風休息，滯留住客3餐多半靠便利商店解決。另一名民宿老闆說，有住客的至親明天結婚，但台馬交通中斷天數超出想像，只能焦急的在南竿機場等候。

馬祖防衛指揮部告訴中央社記者，從今天下午起官兵已投入復原，明天更將加派兵力，協助連江縣府災後復原與清理工作。