8船擱淺南高屏地區 尚有6艘、61人待救安置

颱風凱米侵襲，造成台南、高雄、屏東地區發生8船擱淺、1船疑沉沒，目前已有2艘貨輪全數獲救，仍有6艘、61人待救，失蹤「福順輪」則為1死、4獲救、4失蹤。

海洋委員會海巡署南部分署今天晚間發布新聞稿指出，今天共計救援27名船員下船，人員自上午7時許以繩索接引SOPFIA貨輪船上9名緬甸籍船員，並帶往黃金海岸方舟安置後，中午12時許由空中勤務總隊吊掛救援DOLPHIN貨輪船上6名緬甸籍船員，帶往安平漁港安檢所安置，該船尚有3人未吊掛。

人員接續下午4時13分許經評估天候及海象狀況後，對擱淺在高雄茄萣西方0.1浬處XIN LI貨輪船展開救援，運用捲線式浮水繩，協助戒護接引總計12名船員（1台籍、11緬甸籍）上岸，全數均平安在下午4時26分順利下船，暫置於第一一岸巡隊頂茄萣廳舍，後續待移民署及代理行辦理入境安置。

南部分署表示，因天候海象趨緩，自26日凌晨5時起已派遣10059艇、10093艇、巡護七號及高雄艦，持續投入海難搜救任務，截至晚上6時在台南、高雄及屏東三地計有8艘貨輪擱淺，尚有6船、61人待援，目前人船均安。