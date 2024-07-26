高市停水停電住宿補助 每人每晚最高1200元

颱風凱米重創高雄，高雄市政府今晚表示，補助停水、停電受災戶入住飯店、旅宿；每人每晚最高補助1200元；受災戶入住前須先登記，憑入住收據可向區公所核銷。

高市府今晚發布新聞稿表示，針對因積淹水受停水、停電影響的民眾，市府今天定案將補助受災戶安置居住旅館，每個人每晚最高補助新台幣1200元，如果家中有2個人最高就補助2400元。

市長陳其邁表示，希望能夠在恢復供電供水之前，讓受災戶至少有比較安穩住宿的環境，在這段時間盡量減低市民不便。符合補助條件的民眾請洽里長、各區公所社會課，大樓住戶也可洽大樓主委協助。

市府表示，高市有一些受災戶，因地下室積淹水而有停水停電的情況。高雄市政府針對這次風災的受災戶，因為住處停水或停電而沒有辦法居住的狀況，受災戶只要入住飯店或旅宿時先登記，憑飯店或旅宿的收據，可向各區區公所核銷。

颱風凱米帶來強降雨，高雄市內多棟大樓地下室有積淹水情況，其中三民區本和里有多棟大樓受到影響。陳其邁指示，今早在三民區本和里成立前進指揮所，由副市長林欽榮親自督導市區相關重建工作，並宣布提供停水停電受災戶住宿旅館補助。

陳其邁今天下午率領環保局、工務局、經發局、民政局及警察局等局處首長，至本和里關心大樓及週遭環境復原狀況，督導加強清潔清運及提供相關物資給受災戶。

陳其邁並於災害應變中心指示，有關農漁災損，農業局、區公所應盡速查報，從速從寬從優救助；要求環保局加強災後清潔消毒，並確認所有保全戶名單市民，在土石流警戒解除前，妥善安置於避難所。