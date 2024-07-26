台南持續降雨多處淹水 抽水總量約3座白河水庫

颱風凱米遠離，水氣依舊籠罩台灣，台南今天持續降雨，多個行政區淹水，國軍也出動救援，抽水站及抽水機全面啟動，近3天來抽水總量逾4000萬公噸，相當於3座白河水庫蓄水量。

台南市長黃偉哲今天下午5時30分主持災害應變中心工作會報，指示各單位盡最大努力搶救復原，並關心災民情況，及時協助和妥善照顧。

市府今晚宣布台南市明天正常上班上課；黃偉哲表示，國軍已支援清理淹水市區街道，各區也動員志義工協助民宅處理淹水，環保單位應儘速清運大型家具廢棄物及清掃街道。

市府發布新聞稿指出，目前全市預警性封橋38座，預警性封路74處，一般性封路5處；路樹倒塌、傾斜災情919件；廣告招牌掉落及欲墜102件；建物輕微受損、圍牆及圍籬倒塌97件；道路、隧道災情82件；民生、基礎設施災情109件。

此外，台南市7區13里發布土石流紅色警戒41條及黃色警戒7條，已布置492台大型移動式抽水機。截至今天下午5時，草湖寮、保安、永康、南興等64座抽水站啟動抽水，抽水總量4024萬公噸。

市府表示，目前51座抽水站運作中，包括永康分洪、海西C、大內、後鎮等，且向水利署申請支援抽水機23部，陸續分配到官田、新市、白河、北門、將軍、麻豆等行政區，另第五河川分署支援八掌溪溢堤搶險抽水機7部。