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台中新佳陽部落120人物資 人力機具交叉運輸送達

中央社／ 台中26日電

颱風凱米造成台中市中橫公路多處道路中斷，和平區新佳陽部落120人物資中斷，谷關工務段冒雨搶修，相關單位集結梨山物資透過人力機具交叉運輸，下午4時送抵新佳陽部落。

颱風凱米帶來強風豪雨，台中梨山地區聯外道路阻斷。新佳陽部落有120多人受困，目前因停電、物資被掃空，居民物資供給中斷，陷入缺糧危機。

台中市政府及中區養護工程分局谷關工務段通力合作，谷關工務段長張裕閔表示，台8線77公里處因持續下雨、邊坡土石不斷滑落，影響搶災工程進度，中午時先戒護台電人員過去搶修，目前德基至佳陽已經通電。

另整備梨山地區物資，透過人力以及機具交叉運輸，下午4時已順利從台8線東西兩方向接駁，分別進行陸路運補，成功送抵居民所需物資。

張裕閔指出，台8線96公里處明隧道路段下午2時已單線搶通，下午3時至6時給予通行，果農順利將水蜜桃運下山，隨後會在晚間6時預警性封閉台8線85至110公里（榮興到大禹嶺），明天會持續清除隧道內坍方土石。

凱米颱風

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