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中橫公路天祥至閣口不通 仍有近2公里坍方待清

中央社／ 花蓮縣26日電

受颱風凱米影響，

中橫公路台8線天祥至太魯閣口路段坍方，截至今天仍有九曲洞至錐麓間近2公里坍方災點。公路局東區養護工程分局太魯閣工務段持續搶通，盡快恢復管制放行。

太魯閣工務段指出，中橫公路天祥至太魯閣閣口路段（167.7k~184.5k），因「0403」花蓮強震造成邊坡受損嚴重，加上凱米颱風挾帶風雨影響，有多處邊坡方落石及土石坍滑。

太魯閣工務段陸續搶通坍方災點，目前僅剩九曲洞至錐麓近2公里路段待搶通，受限地形陡峭、路寬狹窄等因素，搶通難度高，入夜後搶修工作暫停，明天白天將全力搶通。

搶修人員說，現場頻頻有邊坡落石掉落影響進度，且勘災過程原擬以UAS無人機空拍災況，因天候不佳、雲層較低無法執行勘災拍攝，待考慮天候穩定後實施。

太魯閣工務段指出，天祥以東往太魯閣口路段仍不通，天祥以西往關原段則於今天中午12時解除預警性封路，恢復原有施工管制，白天機動性放行；下午17時30分後只出不進、夜間封路管制。

凱米颱風

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