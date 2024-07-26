颱風凱米釀高雄2死2傷 百件積淹水待處理

根據高市府災害應變中心統計，截至今天下午3時，颱風凱米災情累計造成2死、2傷；積淹水約1300件，目前剩100件待處理，將盡快排除狀況、恢復市容。

高市災害應變中心表示，颱風期間通報路樹傾倒約850件，已處理完成約750件；廣告招牌掉落與欲墜約160件，已處理完成約140件；交通號誌毀損約70件，已處理完成約50件；積淹水約1300件，已處理完成1200多件。

受颱風凱米影響，南部災情多，不少自然景點有倒木及土砂崩落、聯外道路路基掏空等情形；雙流、墾丁國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區，預估8月1日開園；北大武山檜谷山莊、藤枝國家森林遊樂區，以及高屏地區自然步道，暫定8月8日開園，待勘查確定後公告。

林業保育署屏東分署今天發布訊息表示，因山區雨後含水量仍高，環境較不穩定，延後轄管國家森林遊樂區、自然步道開放日期，檜谷山莊暫停開放期間，原已核准住宿山友，全額退費。

此外，高市觀光局也公告，高雄市旗津風箏節本週活動也取消，延至8月3日、4日舉辦；為加強園區環境整備，壽山動物園、崗山之眼、蝴蝶園及貝殼館27日至29日休園，30日重新開放。

高市農業局原訂在本週末舉辦的凹子底公園「神農市集」延後至8月3日、4日；本週六前鎮寵物公園的「好伴bàn公園-夏日祭典」活動，也延期取消，後續將再公告舉辦日期。