快訊

台股一片綠油油…外資史上第3大賣超 這檔ETF意外成買超冠軍

颱風凱米釀高雄2死2傷 百件積淹水待處理

中央社／ 高雄26日電

根據高市府災害應變中心統計，截至今天下午3時，颱風凱米災情累計造成2死、2傷；積淹水約1300件，目前剩100件待處理，將盡快排除狀況、恢復市容。

高市災害應變中心表示，颱風期間通報路樹傾倒約850件，已處理完成約750件；廣告招牌掉落與欲墜約160件，已處理完成約140件；交通號誌毀損約70件，已處理完成約50件；積淹水約1300件，已處理完成1200多件。

受颱風凱米影響，南部災情多，不少自然景點有倒木及土砂崩落、聯外道路路基掏空等情形；雙流、墾丁國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區，預估8月1日開園；北大武山檜谷山莊、藤枝國家森林遊樂區，以及高屏地區自然步道，暫定8月8日開園，待勘查確定後公告。

林業保育署屏東分署今天發布訊息表示，因山區雨後含水量仍高，環境較不穩定，延後轄管國家森林遊樂區、自然步道開放日期，檜谷山莊暫停開放期間，原已核准住宿山友，全額退費。

此外，高市觀光局也公告，高雄市旗津風箏節本週活動也取消，延至8月3日、4日舉辦；為加強園區環境整備，壽山動物園、崗山之眼、蝴蝶園及貝殼館27日至29日休園，30日重新開放。

高市農業局原訂在本週末舉辦的凹子底公園「神農市集」延後至8月3日、4日；本週六前鎮寵物公園的「好伴bàn公園-夏日祭典」活動，也延期取消，後續將再公告舉辦日期。

凱米颱風

延伸閱讀

空拍／凱米颱風帶來強風豪雨 6貨輪遇險擱淺

凱米過境校園傳災情 初估361校受災、損失7766萬元

高雄淹水前瞻挨批 政院：退水快顯見治水效應

高雄民眾災後打掃家園 哀嘆傢俱、商品都泡湯

相關新聞

台南市區傍晚降下豪雨 小東地下道積水40公分封閉

台南市北、南、中西、安平區傍晚降下大雨，水利署陸續發出淹水一、二級警報，提醒轄內易淹水村里及道路注意防範，下午4時40分...

凱米颱風尾 台中太平路坍、筏子溪40米護岸崩塌

凱米颱風中心遠離台灣本島，但颱風後所帶來的風雨不小，立委何欣純今到太平區北田路一帶勘災，發現路面坍塌，聯繫水利、水保單位...

台中3藍立委聯手！爭取肉品、果菜市場逾2350萬元補助

國民黨台中立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔今天上午連袂現勘台中市肉品市場原址，爭取到農業部補助「肉品冷鏈物流及分切供應中心」細...

影／嘉義縣梅嶺大橋成斷崖 山區道路出現超大瀑布狂瀉

強颱凱米帶來致災豪雨，嘉義縣山區道路柔腸寸斷，梅山鄉梅嶺大橋遭溪水沖刷掏空，整個車道騰空消失，阿里山沙沙歐橋面崩落，多處...

凱米颱風影響菜價上漲23% 北農：進行平價作業

凱米颱風影響中南部，蔬菜產地受到衝擊，連帶影響到台北市蔬菜到貨量，菜價從昨日平均價37.3元上漲到46.30元，上漲23...

空拍／凱米颱風帶來強風豪雨 6貨輪遇險擱淺

凱米颱風帶來強風豪雨，總共造成6艘貨輪遇險，除了有一艘沉沒在高雄外海外，還有3艘擱淺屏東海灘，屏東縣長周春米今日至東港視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。