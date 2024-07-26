高雄民眾災後打掃家園 哀嘆傢俱、商品都泡湯

颱風凱米為高雄帶來驚人雨勢，暴雨造成各區出現淹水災情，民宅、大樓地下室災情慘重。民眾今天挽起袖子打掃家園，除了損失的傢俱，也有不少貨品泡在水裡，心血全泡湯。

颱風凱米重創高雄，不少行政區水淹民宅，高雄今天停班停課，民眾挽起袖子打掃家園，家住三民區王先生說，真的打掃到很想哭，厚厚一層黃泥不知道要清理多久，後續還要添購新傢俱、家電，讓人非常沮喪。

經營網拍的吳小姐則說，自己住家周邊昨天淹水無法出入，接到房東電話說工作室一帶也嚴重淹水，「今早到工作室後看到泡在水裡的包裹差點哭出來」，粗估損失10多萬元。

水利局透過新聞稿表示，颱風凱米在高雄地區降下超大豪雨，全市119條區域排水皆達一級警戒水位，25座滯洪池近全滿，抽水機全數運轉，仍無法宣洩造成多處積淹水，累計有84處淹水點。

高市府25日與中央應變中心工作會議視訊，已跟指揮官、內政部長劉世芳請求支援50部4英寸抽水機，會議中確認由水利署支援14部，軍方支援36部。抽水機全數投入地下室抽水作業，其中以三民、左營、鼓山區最多。

根據水利局統計，目前已到35部抽水機，全數投入大樓地下室淹水抽水，高雄市也向中央及軍方申請支援，加上各縣市主動提供，至今晚約有98部中、大型抽水機可同時投入加速抽水。

水利局指出，多數淹水狀況在昨天下午3時許已退水，但岡山潭底及嘉峰路等低窪地區因排水困難，至今天下午2時許完成退水，感謝國軍、里長和民眾等通力協助。

水利局說明，颱風在燕巢、岡山、大社、楠梓、大樹等區降下時雨量超過100毫米，在後勁溪、典寶溪流、土庫排水、鳳山溪及愛河流域均超過保護標準甚多，主要水系如典寶溪-橋仔頭橋下流、寶珠溝、田厝排水、獅龍溪、幸福川、曹公新圳、愛河部分河段皆已滿溢。