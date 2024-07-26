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南橫明霸克露鋼便橋遭沖毀 延長安置撤離居民

中央社／ 高雄26日電

高雄桃源等區受颱風凱米肆虐，多路段中斷，撤離的居民目前仍安置中，明霸克露鋼便橋及原尚存500公尺橋體遭沖毀，甲仙工務段將滾動式搶通河床便道，採有條件開放通行。

公路局南區養護工程分局表示，桃源區小關山測站48小時累積雨量超過千毫米，造成荖濃溪水暴漲，台20線明霸克露鋼便橋A1勤和端橋台引道25日遭玉穗溪土石流沖毀40公尺；布唐布納斯溪土石流導致原尚留存通行明霸克露橋約500公尺橋體全遭土石掩埋。

台20線91.5公里處東莊鋼便橋則因東莊溪水位25日深夜至26日凌晨暴漲，橋梁通洪斷面大幅減少、橋面遭土石流漫過阻斷，甲仙工務段緊急預警性封閉，3條橋梁阻斷狀況未造成人、車傷亡。南橫梅山口至向陽路段則預警性封閉至27日下午5時。

桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里因明霸克露鋼便橋遭沖毀導致聯外道路中斷，甲仙工務段協調區公所預置充足生活物資、相關人員均安全，且高市府已在勤和及玉穗平台兩端設置固定大型流籠，可作為緊急物資及醫療用品運送管道。

南區養護工程分局表示，甲仙工務段派員在上游設置監看及監視設備，並視現場情況滾動檢討施工方式及進度。勤和復興河床便道搶通後將採有條件開放通行，屆時民眾應依循指揮人員指示通行，勿強行通過。

高雄市原住民事務委員會發布訊息指出，桃源區寶山1.4公里處單向道路崩塌、勤和里出現滾滾泥流、路旁電線桿東倒西歪、部分房屋遭土石掩埋。

高市秘書長郭添貴、高雄市原民會主委阿布斯、民進黨籍立委伍麗華、無黨籍市議員范織欽等人今天到茂林會勘高132線坍方處、得樂日嘎大橋及情人谷聯外道路情形，並到茂林農會慰問族人。

另外，茂林區烏拉露營區族人25日上午已預防性撤離安置至茂林農會，後續將協助族人清淤土石及各項相關災後補助申請，協助重建場域。

凱米颱風

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