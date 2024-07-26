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台股一片綠油油…外資史上第3大賣超 這檔ETF意外成買超冠軍

溪頭往杉林溪主要道路崩塌 電桿也倒下停電3天

中央社／ 南投縣26日電

南投縣溪頭往杉林溪投51線道路崩落、電線桿倒塌，不僅無法通行，附近有民眾已停電3天，縣府今天到場視察，表示待天氣穩定盡快施工，希望先搶通單線，台電也積極搶修中。

鹿谷鄉公所說，投51線崩塌處是溪頭來往杉林溪的主要道路，目前人車無法通行，以現在天氣狀況及路況，要走產業道路不便利，公所有替村莊準備物資。

內湖村長陳竹能告訴中央社記者，有村民要種茶常來往該條路，現在道路崩塌，電線桿也倒下，有村民已經停電3天，鄉公所今天有送物資過來，副縣長也有到場現勘，台電已開始架設電線桿，希望家園能趕緊恢復。

凱米颱風

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