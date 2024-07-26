快訊

26年前神顏再現！不老玉女是她 驚人對比曝光

奧運羽球／啦啦隊十元拍片介紹選手 王齊麟突襲求婚「妳願意嗎？」

巴黎奧運驚魂：開幕式之前，法國鐵路網多處遭惡意攻擊

安得烈協會啟動食物銀行 500箱送往凱米颱風災區

中央社／ 新北26日電

颱風「凱米」侵襲台灣造成多處縣市災情；安得烈慈善協會今天表示，除6月已在部分縣市超前部署，今天也包裝500箱安心食物，將送往桃園復興、宜蘭南澳、花蓮秀林等災區。

安得烈慈善協會今天發布新聞表示，「凱米」風災造成中、南部地區多起淹水，協會快速掌握受災地區的狀況，致電關心所援助的弱勢家庭。

協會表示，執行長羅紹和今天帶領志工，緊急包裝500箱安心食物箱，內容物包括可立即食用的罐頭、麵條、調理包、保久乳等生活物資，將關懷和溫暖送給災區民眾。

協會說，6月時，曾提前部署食物箱，在南投、高雄、屏東等縣市山區部落，和蘭嶼、綠島等離島地區災害潛勢地區，設立物資與礦泉水儲放據點。

這些地區的災民，目前有安心食物箱可直接使用。羅紹和表示，協會藉由「安心計畫」幫助遭逢意外事故或重大災害的急難家庭度過困境。

協會告訴中央社記者，今天包裝的500箱安心食物箱，將安排送往桃園市復興區、宜蘭南澳鄉、花蓮秀林鄉等地區；另外，南投縣、高雄市山區，將待道路開通後再送進去，提供災民即時援助，協助恢復正常生活。

凱米颱風

延伸閱讀

因凱米颱風而延期...金門快艇案協商 最快下週舉行

凱米重創產地！盤商加價搶菜 零售將再現天價青菜青蔥

凱米造成彰化農田泡水 農損逾3億將申請現金救助

凱米颱風外傳南投3千人「受困」 南投縣府：外出更危險

相關新聞

影／嘉義縣梅嶺大橋成斷崖 山區道路出現超大瀑布狂瀉

強颱凱米帶來致災豪雨，嘉義縣山區道路柔腸寸斷，梅山鄉梅嶺大橋遭溪水沖刷掏空，整個車道騰空消失，阿里山沙沙歐橋面崩落，多處...

凱米重創產地！盤商加價搶菜 零售將再現天價青菜青蔥

颱風雨讓中南部蔬菜產區淹水，菜價應聲上漲，彰化縣溪湖鎮果菜市場今到貨量減少近1/3，批發均價每公斤上漲近兩成，大中盤商加...

凱米颱風影響菜價上漲23% 北農：進行平價作業

凱米颱風影響中南部，蔬菜產地受到衝擊，連帶影響到台北市蔬菜到貨量，菜價從昨日平均價37.3元上漲到46.30元，上漲23...

花蓮北上鐵公路重創 交長李孟諺視察說明紓運措施

凱米颱風重創蘇花交通，花蓮北上交通中斷，交通部長李孟諺今天到現場視察，說明鐵路北迴線預估29日恢復單線雙向通行，公路則需...

彰化億元抽水站疑故障 兩鄉淹大水...今仍水淹過膝民眾罵翻

凱米颱風遠離，西南氣流陣陣風雨侵襲彰化縣，半數鄉鎮仍有淹水情形，西南角沿海鄉鎮積水最深約40公分，大城鄉查出是去年啟用的...

凱米重創高雄觀光地！旗津風箏節取消 壽山動物園休園

受凱米颱風影響，高雄市各個風景區、景點災情不少，蓮池潭水漫出、愛河溢堤、月世界成「水世界」；市府觀光局原訂在明後27、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。