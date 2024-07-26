安得烈協會啟動食物銀行 500箱送往凱米颱風災區

颱風「凱米」侵襲台灣造成多處縣市災情；安得烈慈善協會今天表示，除6月已在部分縣市超前部署，今天也包裝500箱安心食物，將送往桃園復興、宜蘭南澳、花蓮秀林等災區。

安得烈慈善協會今天發布新聞表示，「凱米」風災造成中、南部地區多起淹水，協會快速掌握受災地區的狀況，致電關心所援助的弱勢家庭。

協會表示，執行長羅紹和今天帶領志工，緊急包裝500箱安心食物箱，內容物包括可立即食用的罐頭、麵條、調理包、保久乳等生活物資，將關懷和溫暖送給災區民眾。

協會說，6月時，曾提前部署食物箱，在南投、高雄、屏東等縣市山區部落，和蘭嶼、綠島等離島地區災害潛勢地區，設立物資與礦泉水儲放據點。

這些地區的災民，目前有安心食物箱可直接使用。羅紹和表示，協會藉由「安心計畫」幫助遭逢意外事故或重大災害的急難家庭度過困境。

協會告訴中央社記者，今天包裝的500箱安心食物箱，將安排送往桃園市復興區、宜蘭南澳鄉、花蓮秀林鄉等地區；另外，南投縣、高雄市山區，將待道路開通後再送進去，提供災民即時援助，協助恢復正常生活。