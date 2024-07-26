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彰化鹿港頂番婆淹水深達1米 鎮公所助清理家園

中央社／ 彰化縣26日電

颱風凱米已離開台灣，彰化大雨成災，鹿港頂番婆地區淹水深度曾達1公尺，民眾只能看雨水流入屋內，鹿港鎮長許志宏今天表示，當務之急是幫民眾清理家園。

受颱風凱米影響，彰化地區昨晚開始降下大雨，彰化市、和美鎮、伸港鄉、鹿港鎮以及二林鎮、芳苑鄉等鄉鎮發生淹水情形，鹿港鎮頂番婆地區淹水情形嚴重，有民眾只能眼睜睜看著雨水流進客廳，也有人住處雖有圍牆阻擋雨水，但也不敢開門。

鹿港鎮長許志宏今天接受中央社記者電訪時說，彰化地區下大雨，頂番婆地區淹水深度曾一度達到1公尺，以頂番里及溝墘里最嚴重，鎮公所清潔隊也出動協助里民善後。

許志宏指出，以往遭遇颱風大雨，鹿港鎮部分地區都會淹水，但他不曾看過頂番婆淹水情形這麼嚴重，當務之急是幫民眾清理家園，至於淹水原因還要再了解。

而芬園鄉同安村昨天深夜發生土石崩落意外，同安村長林子瓏接受媒體聯訪時說，同安村山安路1處鐵皮屋後方坡地發生土石崩落，所幸土石壓在平房後方牆壁上，住在屋內的80多歲老翁聽到巨大聲響驚醒，整夜難眠，已請住戶先撤離。

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