颱風凱米影響阿里山林鐵 福森號首發取消
颱風凱米帶來驚人豪雨，剛通車的阿里山林鐵也多處土石崩落。雄獅旅遊今天表示，原本預計28日首發的福森號將取消，旅客可選擇全額退費。
颱風凱米襲台，為中南部帶來驚人雨量，今年7月才剛恢復通車的阿里山林鐵也受到影響。
雄獅旅遊今天說，受到颱風凱米影響，阿里山林鐵路線有多處土石崩落，原訂7月26日至7月27日栩悅號、7月28日至7月29日福森號確定取消，旅客可全額退費不收手續費。
雄獅旅遊表示，福森號於9月8日至9月9日增開趟次，提供給旅客進行改期選擇。
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