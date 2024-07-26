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台21線南投水里往信義土石崩落 搶通開放單線通行

中央社／ 南投26日電

台21線南投縣水里鄉往信義鄉道路，今天上午土石崩落，一度造成雙向阻斷，目前已搶通單線可通行；台16線信義鄉往日月潭昨天發生坍方，仍封閉禁止通行。

公路局中區養護工程分局信義工務段向中央社記者表示，上午台21線74.5公里水里鄉通往信義鄉，發生土石崩落，雙向皆阻斷，人員立即派機具搶修，中午已先開放單線通行。

此外，台16線24公里信義鄉往日月潭道路，昨天因土石坍崩導致雙向無法通行，目前封閉中，人員持續搶修中。

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