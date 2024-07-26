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凱米颱風外傳南投3千人「受困」 南投縣府：外出更危險
外傳仁愛鄉三千多人「受困」，南投縣長許淑華急電仁愛鄉長江子信後澄清表示，投89線常因災害，造成交通受阻，只要道路搶修，排除障礙，就沒有太大問題。
許淑華縣長表示，凱米颱風過境，南投投入各項機具，持續進行救災，截至25日上午10 時，民眾疏散撤離人數有944人。其中，從仁愛鄉、信義及鹿谷鄉等地撒出洗腎病患及孕婦105人；另南投縣開設12處收容所，南投市、竹山鎮、中竂鄉、國姓鄉及草屯鎮加起來收容人數有276人。
南投縣府指出，對於外傳仁愛鄉三村及部落三千多人「受困」，仁愛鄉部分雖道路中斷，一些道路預防性封閉，交通並沒有全面中斷，3千多人都是當地居民，糧食儲量亦充足，颱風期間，如果外出可能更加危險，公所採取「就地安置」權宜措施，說｢三千人受困」可能造成外界誤解。
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