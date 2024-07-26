谷關工務段冒雨搶修 台8線96公里明隧道單線搶通

颱風凱米遠離，外圍環流帶來豪雨，台中市和平區台8線75公里處的新佳陽部落因道路阻斷受困，谷關工務段冒雨搶修，台8線96公里處明隧道單線搶通，今天下午3時至6時予以通行。

颱風凱米外圍環流帶來強風豪雨，造成台中市梨山地區多處道路受阻。位於台8線75公里處的新佳陽部落，因颱風侵襲道路中斷，已有2天無法出入。

谷關工務段今天透過文字稿向媒體指出，今天上午搶通到舊佳陽部落的道路，方便鄉親到雜貨店購買物資，也加派機具在77公里路段冒雨前進，至今搶通100公尺，尚有200公尺持續清理。大梨山守望隊與梨山長老教會致贈點心、薑母茶慰問搶災人員。

台8線96公里處明隧道路段目前已單線搶通，谷關工務段預計今天下午3時至6時給予通行，隨後會在晚間6時預警性封閉台8線85至110公里（榮興到大禹嶺）。

27日起上午8時開始整點放行10分鐘，直到晚上6點再夜間封閉，相關管制會滾動檢討直到天候、邊坡穩定再解除。