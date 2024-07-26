新北市府出動抽水機具人力 馳援台南嘉義救災

颱風「凱米」重創台灣中南部，新北市水利局今天表示，集結人力、抽水機，中午12時出動前往台南北門區、麻豆區、將軍區，及嘉義縣布袋鎮支援救災，必要時將再調度機具協助。

新北市水利局下午發布新聞指出，新北市長侯友宜25日下午主持災害應變會議時，要求各局處盤點人力、救災機具等資源，援助災情嚴重的縣市區域。

水利局代理局長宋德仁表示，提供中央可調度的搶災人力、物力南下支援，與各縣市齊心齊力，以搶災為第一要務。

他指出，相關人員與機具在中午12時出發，分別前往台南市北門區、麻豆區及將軍區，支援12吋抽水機4部、6吋抽水機2部、吊卡車3輛、操作人員12人、水利局2人。

另外，支援嘉義縣布袋鎮部分，分別是6吋抽水機4部及吊卡車1輛、操作人員8人、水利局2人。