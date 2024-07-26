屏東農損全台最嚴重 陳駿季勘災擬列全品項救助

凱米颱風掃過，全台農損逾3.6億元，其中又以屏東2.4億元最嚴重，農業部長陳駿季今天到屏東勘災並表示，下午會召開專案會議，預計針對高屏全品項公告適用農業天然災害救助。

依農業部農業災情統計至昨天下午5時，全台農損逾新台幣3.6億元，以屏東縣2.4億元最嚴重，其次為花蓮5323萬元、雲林縣2637萬元、高雄1080萬元、南投縣999萬元及宜蘭縣928萬元。

陳駿季今天在屏東縣副縣長黃國榮、立委鍾佳濱及蘇清泉陪同下，前往佳冬鄉及南州鄉勘查農業災情。

陳駿季接受媒體聯訪指出，凱米颱風對高屏地區帶來非常大雨量，農作物損害嚴重，下午會召開專案會議，預計對高屏地區全品項都公告適用農業天然災害救助。

「希望幫助農民盡快復耕。」陳駿季說，天然災害的地方申報作業不變，農業部與地方政府合作，如認定是普遍性致災的現象，農業部可主動公告品項，減免提報過程的時間差。

文姓蕉農說，自己種了約60公頃面積，颱風前先綁繩索加以固定，未料不敵強風暴雨，有些伏倒、有些則攔腰折斷，已經套袋的也掉落在地上，損失至少4成以上。